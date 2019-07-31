Юнкоры Среднеивкино: школьники создают своё телевидение в районе Кировской области.

В Среднеивкино появилось школьное сельское телевидение. Об особенностях масс-медиа в вятской глубинке - в репортаже Романа Четверикова.В библиотеку Дома культуры эти ребята приходят, не чтобы взяться за книжки. С собой берут ноутбуки. Один под монтаж, другой под написание текстов. Так работает Среднеивкино ТВ. Студия, в которой школьники осваивают тележурналистику.Идеей делать новостные сюжеты загорелся Ринат Назипов. Ему просто захотелось разнообразить досуг сельской молодежи. Поначалу в творческую группу входило три человека. Их теледебют состоялся в марте, когда вышел первый выпуск. Сейчас редакция расширилась. Есть и распределение по должностям. За полгода изменился и подход к верстке эфира.Готовый продукт выходит один раз в месяц. Увидеть его можно в социальных сетях. Начинающие телевизионщики каждую программу стремятся сделать профессионально. Хотя понимают - техническое оснащение оставляет желать лучшего. В той же студии приходиться идти на эксперименты при записи кадра.Съемочная бригада снимает сюжет о благоустройстве села. Выбор новостных тем берется в разработку самый разный. Это и бытовые проблемы, сельское хозяйство, культурные события, спорт. Юнкоры не скрывают, что хотят полноценно освещать жизнь своей малой родины.Жители Среднеивкино и всего сельского поселения уже наслышаны о появлении местного ТВ. Как герои, они охотно соглашаются пообщаться с молодыми журналистами. А смотреть результат их труда, уже вошло в привычку.Желание развиваться генерирует творческие планы. Их у начинающей телестудии множество. Так, ребятам хотелось бы проводить прямые эфиры. Для них телевидение изначально не было игрушкой. Благодаря ему, они горят желание рассказывать о селе, в котором хотелось бы жить.