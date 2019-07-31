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Юнкоры Среднеивкино: школьники создают своё телевидение в районе Кировской области.

Юнкоры Среднеивкино: школьники создают своё телевидение в районе Кировской области.

Сегодня, 17:21
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Роман Четвериков

В Среднеивкино появилось школьное сельское телевидение. Об особенностях масс-медиа в вятской глубинке - в репортаже Романа Четверикова.

В библиотеку Дома культуры эти ребята приходят, не чтобы взяться за книжки. С собой берут ноутбуки. Один под монтаж, другой под написание текстов. Так работает Среднеивкино ТВ. Студия, в которой школьники осваивают тележурналистику.

- Очень трудная работа. Столько нужно энергии, столько фантазии.

Идеей делать новостные сюжеты загорелся Ринат Назипов. Ему просто захотелось разнообразить досуг сельской молодежи. Поначалу в творческую группу входило три человека. Их теледебют состоялся в марте, когда вышел первый выпуск. Сейчас редакция расширилась. Есть и распределение по должностям. За полгода изменился и подход к верстке эфира.

РИНАТ НАЗИПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕСТУДИИ:
«В конце недели мы собираемся и обрабатываем всю информацию. Пишем тексты, чтобы к концу месяца проще было собрать все воедино, склеить, слепить и выпустить».

Готовый продукт выходит один раз в месяц. Увидеть его можно в социальных сетях. Начинающие телевизионщики каждую программу стремятся сделать профессионально. Хотя понимают - техническое оснащение оставляет желать лучшего. В той же студии приходиться идти на эксперименты при записи кадра.

РИНАТ НАЗИПОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕЛЕСТУДИИ:
«Сделан этот телесуфлер из обычной, черной ткани и футляра от СД-диска. В мастерской сделан был еще держатель. Сама программа скачивается на телефон».

Съемочная бригада снимает сюжет о благоустройстве села. Выбор новостных тем берется в разработку самый разный. Это и бытовые проблемы, сельское хозяйство, культурные события, спорт. Юнкоры не скрывают, что хотят полноценно освещать жизнь своей малой родины.

КАРИНА НЕЖАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На первых порах я даже и не знала, что буду журналистом. Мы все эти специальности разбирали. И так получилось, что меня записали в корреспонденты. С первого момента это было волнительно и страшно. Непонятно, что говорить и как».

Жители Среднеивкино и всего сельского поселения уже наслышаны о появлении местного ТВ. Как герои, они охотно соглашаются пообщаться с молодыми журналистами. А смотреть результат их труда, уже вошло в привычку.

ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА:
«Смотрим все выпуски. Они молодцы. Это просто чудо. Я даже сама не ожидала, что у нас такое может быть».

Желание развиваться генерирует творческие планы. Их у начинающей телестудии множество. Так, ребятам хотелось бы проводить прямые эфиры. Для них телевидение изначально не было игрушкой. Благодаря ему, они горят желание рассказывать о селе, в котором хотелось бы жить.

Юнкоры Среднеивкино: школьники создают своё телевидение в районе Кировской области.

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