Для затопленного Тулуна: кировчане помогают школьникам пострадавшего региона

Кировчане присоединились к акции Российского движения школьников «Рюкзак для друга». Дети из разных регионов страны собирают школьные принадлежности для сверстников из затопленного Тулуна.Пункт сбора гуманитарной помощи находится во Дворце - мемориале на Сурикова, 21. Сейчас активисты РДШ несут туда рюкзаки, собранные в Доме детского творчества "Вдохновение". Акция продлится до 15 августа, и принять в ней участие может каждый.Стоит отметить, что помощь эта адресная. В Управлении образования администрации Тулунского района подтвердили, что ждут посылки РДШ. А кировчане в каждый рюкзак вложили письма со своими пожеланиями. В Тулуне помощь в приеме посылок окажет Всероссийский студенческий корпус спасателей. И 1 сентября более полутора тысяч школьников, чьи семьи пострадали от наводнения, отправятся в классы с подарками от друзей со всех концов страны.