Прямой эфир
01 авг 15:08 Вятка и Гессен: кировские добровольцы-пожарные обмениваются опытом с немецкими. 02 авг 18:04 Никто кроме нас - в Кирове отметили День ВДВ. 02 авг 18:00 Бесплатная студия йоги откроется в Кирове, благодаря Президенту. 01 авг 11:07 Слишком поздно заметили огонь: пожар унес жизни рабочих п. Ленинское. 01 авг 15:13 Впервые за полвека: капремонт в детских садах Шабалинского района. 01 авг 17:32 Пробка от Корчемкино до Зонального: что случилось в среду на ул. Ленина? 01 авг 15:06 Вакцина против полиомиелита - вятский продукт. 01 авг 17:37 Безопасность детей - прежде всего: федеральный инспектор проверил загородные лагеря 01 авг 11:44 В лесах области созревают ядовитые ягоды. 01 авг 15:05 Учебный год у дошколят.
10°C
$
65,09
72,89
08 августа 04:20
07 авг 17:21 Выездка и конкур: в Радужном прошли соревнования по конному спорту 07 авг 17:16 Глоток свежего воздуха: в Яранске проходит пленэр художников России 07 авг 15:12 Сказкотерапия: в кировской библиотеке дети занимаются фольклором 07 авг 15:06 Для затопленного Тулуна: кировчане помогают школьникам пострадавшего региона 07 авг 15:02 Срыв планов и нецелевое использование: кировская Прокуратура о капремонте. 07 авг 14:25 В Верхошижемском районе 15-летний подросток разбил трактор. 07 авг 14:13 В Кирове будут судить педофила, жертвами которого стали 8 детей. 07 авг 11:58 В «Нургуше» впервые с начала лета заметили серую цаплю. 07 авг 11:26 Все девочки любят кукол: слобожане выиграли конкурс "Добрая Вятка" 07 авг 11:21 Узнать свой статус: Киров посетила "Экспедиция-тест на ВИЧ "
Для затопленного Тулуна: кировчане помогают школьникам пострадавшего региона

Для затопленного Тулуна: кировчане помогают школьникам пострадавшего региона

Вчера, 15:06
212
Валентина Палкина

Кировчане присоединились к акции Российского движения школьников «Рюкзак для друга». Дети из разных регионов страны собирают школьные принадлежности для сверстников из затопленного Тулуна.

Пункт сбора гуманитарной помощи находится во Дворце - мемориале на Сурикова, 21. Сейчас активисты РДШ несут туда рюкзаки, собранные в Доме детского творчества "Вдохновение". Акция продлится до 15 августа, и принять в ней участие может каждый.

АНДРЕЙ ЛЕВАНОВ, АКТИВИСТ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:
«Я принес 30 тетрадей, 5 линеек, много ручек и пенал со сладостями, чтобы порадовать детей.

ЮЛИЯ ЧЕРВЯКОВА, АКТИВИСТ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:
«Ребята наши, помогая морально и какими-то материальными вещами, надеются, что это действительно поможет школьникам, похожих на нас самих, которые мы сейчас в этом возрасте».

Стоит отметить, что помощь эта адресная. В Управлении образования администрации Тулунского района подтвердили, что ждут посылки РДШ. А кировчане в каждый рюкзак вложили письма со своими пожеланиями. В Тулуне помощь в приеме посылок окажет Всероссийский студенческий корпус спасателей. И 1 сентября более полутора тысяч школьников, чьи семьи пострадали от наводнения, отправятся в классы с подарками от друзей со всех концов страны.

Для затопленного Тулуна: кировчане помогают школьникам пострадавшего региона

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама