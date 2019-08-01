Сказкотерапия: в кировской библиотеке дети занимаются фольклором

Сказкотерапия помогает решать проблемы в жизни взрослых и детей. В библиотеке Маяк благодаря проекту «Дорогами волшебных сказок» можно было приобщиться к могучей силе творчества и фольклора.Последнее время бурно развивается новое течение в психотерапии. Причём одинаково хорошо волшебные истории действуют как на детей, так и на взрослых. Незамысловатый сюжет детской сказки, который зачастую придумывается на ходу, дает повод для серьезных размышлений. Если выслушать такую сказку внимательно и не упустить ни одной детали, можно вовремя заметить даже самые незначительные проблемы в психическом здоровье малыша и помочь с ними справиться.Есть золотой период детства, где ребенок чувствует себя абсолютно счастливым. И не столько в силу того внимания, которое ему уделяется, родителями, а в силу своего воображения, которое позволяет малышу играть с этим миром, не приобретая его в частную собственность.Лечебный эффект сказок основан на многих факторах. Сказка может сделать все. Она дает информацию в образной системе, в системе правого полушария, при этом используя естественно язык, речь. И в этом мире можно представлять себя кем угодно, кем мы хотим себя представить. Мы в этом мире можем переделать все неприятности, которые у нас есть, переделать на то, чтобы нам хотелось бы. Исправить нашу жизнь.В библиотеке "Маяк" дети придумывали сказки под руководством опытного психолога. Все сказки получились разные, но каждая учила помощи ближним, умению дружить, справедливости, преодолению трудностей, самоотверженности, щедрости.