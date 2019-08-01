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Сказкотерапия: в кировской библиотеке дети занимаются фольклором

Сказкотерапия: в кировской библиотеке дети занимаются фольклором

Вчера, 15:12
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Иван Швецов

Сказкотерапия помогает решать проблемы в жизни взрослых и детей. В библиотеке Маяк благодаря проекту «Дорогами волшебных сказок» можно было приобщиться к могучей силе творчества и фольклора.

Последнее время бурно развивается новое течение в психотерапии. Причём одинаково хорошо волшебные истории действуют как на детей, так и на взрослых. Незамысловатый сюжет детской сказки, который зачастую придумывается на ходу, дает повод для серьезных размышлений. Если выслушать такую сказку внимательно и не упустить ни одной детали, можно вовремя заметить даже самые незначительные проблемы в психическом здоровье малыша и помочь с ними справиться.

МАРГАРИТА СТЕПАНОВА:
«Мне очень понравилось делать разных кукол».

АГАТА ЛЕВЧЕНКО:
«Мы играли в разные игры, доставали карточки, отвечали на вопросы».
 
Есть золотой период детства, где ребенок чувствует себя абсолютно счастливым. И не столько в силу того внимания, которое ему уделяется, родителями, а в силу своего воображения, которое позволяет малышу играть с этим миром, не приобретая его в частную собственность.

ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВА:
«Нам очень понравилось. Мы на мастерили много кукол».

ТАТЬЯНА УРТЮШЕВА:
«Мы заглянули в такие глубины, которые раньше никогда не заглядывали. Это было очень познавательно».
 
Лечебный эффект сказок основан на многих факторах. Сказка может сделать все. Она дает информацию в образной системе, в системе правого полушария, при этом используя естественно язык, речь. И в этом мире можно представлять себя кем угодно, кем мы хотим себя представить. Мы в этом мире можем переделать все неприятности, которые у нас есть, переделать на то, чтобы нам хотелось бы. Исправить нашу жизнь.

В библиотеке "Маяк" дети придумывали сказки под руководством опытного психолога. Все сказки получились разные, но каждая учила помощи ближним, умению дружить, справедливости, преодолению трудностей, самоотверженности, щедрости.

Сказкотерапия: в кировской библиотеке дети занимаются фольклором

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