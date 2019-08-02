Естественная убыль увеличилась: данные Кировстата

Больше 28-ми тысяч рублей - такова в нашем регионе среднемесячная зарплата. По этому показателю мы находимся на 11 месте в ПФО. Ниже зарплаты только в Мордовии, Чувашии и Саратовской области. О социально-экономическом положении Кировской области в 1-ом полугодии 2019-го - в репортаже Анастасии Елсуковой.За пять месяцев текущего года число умерших в нашем регионе превысило число родившихся почти в 2 раза. Миграционная убыль хоть уменьшается, но по-прежнему имеет место быть. С января по май - из области уехало почти 17 с половиной тысяч человек, приехало - на тысячу меньше. А, между тем, Кировская область - в числе трех регионов ПФО, где зарегистрирован самый высокий уровень безработицы.Уровень занятости населения составляет 57%. Средний возраст трудящихся - 41 год. Среднемесячная зарплата по региону - без малого 28 тысяч 600 рублей. Кировская область по данному показателю находится лишь на 11 месте в ПФО. В лидерах - Пермский край, жители которого получают в среднем 36 с половиной тысяч. В нашем регионе, по заверениям Кировстата, реальная зарплата за 5 месяцев текущего года подросла на 2%.В сфере промышленного производства сохраняется тенденция устойчивого роста. А вот в строительной сфере отмечено снижение темпов развития. По вводу жилья в расчете на 1000 человек населения Кировская область занимает лишь 12 место в Приволжье.