Естественная убыль увеличилась: данные Кировстата

Больше 28-ми тысяч рублей - такова в нашем регионе среднемесячная зарплата. По этому показателю мы находимся на 11 месте в ПФО. Ниже зарплаты только в Мордовии, Чувашии и Саратовской области. О социально-экономическом положении Кировской области в 1-ом полугодии 2019-го - в репортаже Анастасии Елсуковой.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Численность постоянного населения области составляет 1 млн. 267 тысяч человек. Коэффициент естественной убыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на 7%. По данному показателю Кировская область находится на 10 месте в ПФО».
За пять месяцев текущего года число умерших в нашем регионе превысило число родившихся почти в 2 раза. Миграционная убыль хоть уменьшается, но по-прежнему имеет место быть. С января по май - из области уехало почти 17 с половиной тысяч человек, приехало - на тысячу меньше. А, между тем, Кировская область - в числе трех регионов ПФО, где зарегистрирован самый высокий уровень безработицы.
МИХАИЛ АРДЫШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСТАТА:
«Уровень общей безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил 5%. При этом уровень безработицы у мужчин выше, чем у женщин. Наибольшая численность безработных относилась к возрастной категории от 20 до 24 лет».
Уровень занятости населения составляет 57%. Средний возраст трудящихся - 41 год. Среднемесячная зарплата по региону - без малого 28 тысяч 600 рублей. Кировская область по данному показателю находится лишь на 11 месте в ПФО. В лидерах - Пермский край, жители которого получают в среднем 36 с половиной тысяч. В нашем регионе, по заверениям Кировстата, реальная зарплата за 5 месяцев текущего года подросла на 2%.
МИХАИЛ АРДЫШЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ КИРОВСТАТА:
«Самая высокая заработная плата по отношению к среднеобластному уровню сложилась в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность (в полтора раза, 156%), а самая низкая - в организациях гостиничного бизнеса и предприятиях общественного питания (2/3 или 64% от среднеобластного уровня)».
В сфере промышленного производства сохраняется тенденция устойчивого роста. А вот в строительной сфере отмечено снижение темпов развития. По вводу жилья в расчете на 1000 человек населения Кировская область занимает лишь 12 место в Приволжье.