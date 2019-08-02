Неправильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь: в Яранске появилось Простоквашино

Яранск преображается, благодаря проектам местных инициатив и неравнодушным жителям - созданы детские площадки, благоустроены дворы.Не сидеть без дела - это про них. Когда-то они решили, что не хотят жить в угрюмых трехэтажках и создали свое товарищество с интересным названием. Сейчас - благоустраивают территорию около своих домов и говорят с особой гордостью - "Добро пожаловать в наше Простоквашино".Самодельные клумбы, детские площадки, лебеди из покрышек автомобиля, а на Новый год все вместе наряжают во дворе ёлку - теперь это отдельный район в Яранске. За плечами поддержка инициативы жителей - победы и в конкурсе местных инициатив, и в городских конкурсах по благоустройству. 7 домов с более сотней жильцов - одна команда.Мнение жителей - вот что важно. Обсуждение проектов и голосование жителей - секрет успешной реализации, тем более и планы на будущее уже есть - в следующем году планируют установить уличные тренажеры.