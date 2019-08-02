Неправильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь: в Яранске появилось Простоквашино

Яранск преображается, благодаря проектам местных инициатив и неравнодушным жителям - созданы детские площадки, благоустроены дворы.
Не сидеть без дела - это про них. Когда-то они решили, что не хотят жить в угрюмых трехэтажках и создали свое товарищество с интересным названием. Сейчас - благоустраивают территорию около своих домов и говорят с особой гордостью - "Добро пожаловать в наше Простоквашино".
ТАТЬЯНА ШВЕЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "ПРОСТОКВАШИНО":
«Был у нас вообще здесь пустырь, цветов не было, ничего не было, а территорию взяли в свои руки граждане, молодые, но больше в возрасте и начали обустраивать клумбы, бегают мужчины, у нас машинку для детей делают. У них энергия появилась».
Самодельные клумбы, детские площадки, лебеди из покрышек автомобиля, а на Новый год все вместе наряжают во дворе ёлку - теперь это отдельный район в Яранске. За плечами поддержка инициативы жителей - победы и в конкурсе местных инициатив, и в городских конкурсах по благоустройству. 7 домов с более сотней жильцов - одна команда.
ТАТЬЯНА ШВЕЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС "ПРОСТОКВАШИНО":
«Кто косить, вот иду, сегодня надо выкосить. У каждого есть коса - купили мы на гранты, которые вот за первые места за вторые, мы купили каждому дому по косе. Обкашивают у нас три раза в год».
Мнение жителей - вот что важно. Обсуждение проектов и голосование жителей - секрет успешной реализации, тем более и планы на будущее уже есть - в следующем году планируют установить уличные тренажеры.