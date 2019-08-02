Неофициальный, но популярный: в Никульчино отметили День земли Вятской.

В первых числах августа село Никульчино, по традиции, становится местом празднования Дня земли Вятской. Праздник неофициальный, но ежегодно собирает множество гостей. В этом году отличились вятские казаки - они показали настоящее представление со скачками на лошадях, песнями и плясками.Живописное место на берегу реки притягивает не только своей красотой. С этого поселения началась история всей Вятской земли. В далёком 12 веке здесь обосновались первые русские поселенцы родом из Великого Новгорода. Ушкуйники. Он и поставили в честь святых Бориса и Глеба православный храм. Праздник в Никульчино очень любят казаки и на то у них есть веские причины."День земли вятской" имеет и глубокое духовное значение. Праздник проводится в день почитания святых Бориса и Глеба. Да и церковь в Никульчино носит такое же имя.Какой русский праздник без песен и плясок? От выступлений артистов из Кирова и Шиховского дома культуры дух захватывало. Многие с удовольствием подпевали и пускались в пляс.Лошади - отдельная тема. Казаки подготовили празднично выступление, где гарцевали на лошадях, потом на полном скаку рубили головы воображаемым врагам. Роль врагов исполняли кочаны капусты.Добавим, что праздник, хоть и не официальный, становится все больше известен в Кировской области, и число гостей год от года растёт.