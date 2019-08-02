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Неофициальный, но популярный: в Никульчино отметили День земли Вятской.

Неофициальный, но популярный: в Никульчино отметили День земли Вятской.

Вчера, 15:10
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Иван Швецов

В первых числах августа село Никульчино, по традиции, становится местом празднования Дня земли Вятской. Праздник неофициальный, но ежегодно собирает множество гостей. В этом году отличились вятские казаки - они показали настоящее представление со скачками на лошадях, песнями и плясками.

Живописное место на берегу реки притягивает не только своей красотой. С этого поселения началась история всей Вятской земли. В далёком 12 веке здесь обосновались первые русские поселенцы родом из Великого Новгорода. Ушкуйники. Он и поставили в честь святых Бориса и Глеба православный храм. Праздник в Никульчино очень любят казаки и на то у них есть веские причины.

ЮРИЙ БАСМАНОВ, АТАМАН ВЯТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«Новгородские ушкуйники - родоначальники казачества. Мы защищаем отечество, казачество и веру православную».
 
"День земли вятской" имеет и глубокое духовное значение. Праздник проводится в день почитания святых Бориса и Глеба. Да и церковь в Никульчино носит такое же имя.




ЕВГЕНИЙ СМИРНОВ, БЛАГОЧИННЫЙ СЛОБОДСКОГО ОКРУГА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Очень сложно складывалась ранняя вятская история. Порой надо было постоять за себя с оружием. Но наши предки всегда молились святым Борису и Глебу, первым святым русской православной церкви».
 
Какой русский праздник без песен и плясок? От выступлений артистов из Кирова и Шиховского дома культуры дух захватывало. Многие с удовольствием подпевали и пускались в пляс.

ВЯЧЕСЛАВ БУШУЕВ, ГЛАВА ШИХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Каждый год, 6 августа проходит праздник в Никульчино, и мы помогаем, по мере сил. Конечно, и артистов приглашаем и оргмоменты решаем».





МАТВЕЙ БУШУЕВ:
«Мне понравился концерт, вкусная еда и скачки на лошадях».
 
Лошади - отдельная тема. Казаки подготовили празднично выступление, где гарцевали на лошадях, потом на полном скаку рубили головы воображаемым врагам. Роль врагов исполняли кочаны капусты.

Добавим, что праздник, хоть и не официальный, становится все больше известен в Кировской области, и число гостей год от года растёт.

Неофициальный, но популярный: в Никульчино отметили День земли Вятской.

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