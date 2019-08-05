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"Столбики" ликвидируют? Кировский рыболовный клуб на грани закрытия.

"Столбики" ликвидируют? Кировский рыболовный клуб на грани закрытия.

Вчера, 11:35
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Роман Четвериков

В Кирове на грани закрытия оказался один из рыболовных клубов. Причина - нарушения, выявленные в ходе проверки его обустройства.

Пруд в слободе Столбики рыбакам хорошо знаком. В свободное время они приходят сюда, чтобы поймать рыбацкие трофеи. Кому-то удается это сделать всего за час. Кому-то требуется больше времени, чтобы не уйти с пустыми руками.

НИКИТА ЕФИМОВ, РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Карп всегда есть, осетр тут плавает. В прошлом году килограмм на 10-ть я поймал. Как раз что-то ловишь? Практически, да».

Как выяснилось, пруд государственный водный объект. Между его арендатором и областным министерством охраны окружающей среды заключен договор водопользования. Именно он и стал предметом разбирательств. Учитывая статус водоема, к нему должен быть обеспечен свободный доступ. Как видно, прийти на береговую зону после выявленного нарушения сейчас можно. Другой вопрос в беседках, появившихся на пруду. Клуб может использовать его только в рекреационных целях и не может возводить строения на акватории или над ней.

РУСЛАН ИСУПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Размещение таких беседок, в целом, не запрещено требованиями законодательства. При изменении условий договора они могут быть размещены. В данной конкретной ситуации вопрос заключается в том, что изначально договор водопользования был заключен без права из размещения. Вот и все».

В данный момент Министерством готовится предупреждение о нарушении условий договора. Если постройки не будут убраны, в суд будет подан иск о досрочном его расторжении. К тому же со своей стороны администрация города планирует проверить обоснованность установки забора вокруг территории клуба.


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