"Столбики" ликвидируют? Кировский рыболовный клуб на грани закрытия.

В Кирове на грани закрытия оказался один из рыболовных клубов. Причина - нарушения, выявленные в ходе проверки его обустройства.
Пруд в слободе Столбики рыбакам хорошо знаком. В свободное время они приходят сюда, чтобы поймать рыбацкие трофеи. Кому-то удается это сделать всего за час. Кому-то требуется больше времени, чтобы не уйти с пустыми руками.
НИКИТА ЕФИМОВ, РЫБОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ:
«Карп всегда есть, осетр тут плавает. В прошлом году килограмм на 10-ть я поймал. Как раз что-то ловишь? Практически, да».
Как выяснилось, пруд государственный водный объект. Между его арендатором и областным министерством охраны окружающей среды заключен договор водопользования. Именно он и стал предметом разбирательств. Учитывая статус водоема, к нему должен быть обеспечен свободный доступ. Как видно, прийти на береговую зону после выявленного нарушения сейчас можно. Другой вопрос в беседках, появившихся на пруду. Клуб может использовать его только в рекреационных целях и не может возводить строения на акватории или над ней.
РУСЛАН ИСУПОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Размещение таких беседок, в целом, не запрещено требованиями законодательства. При изменении условий договора они могут быть размещены. В данной конкретной ситуации вопрос заключается в том, что изначально договор водопользования был заключен без права из размещения. Вот и все».
В данный момент Министерством готовится предупреждение о нарушении условий договора. Если постройки не будут убраны, в суд будет подан иск о досрочном его расторжении. К тому же со своей стороны администрация города планирует проверить обоснованность установки забора вокруг территории клуба.