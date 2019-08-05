"Столбики" ликвидируют? Кировский рыболовный клуб на грани закрытия.

В Кирове на грани закрытия оказался один из рыболовных клубов. Причина - нарушения, выявленные в ходе проверки его обустройства.Пруд в слободе Столбики рыбакам хорошо знаком. В свободное время они приходят сюда, чтобы поймать рыбацкие трофеи. Кому-то удается это сделать всего за час. Кому-то требуется больше времени, чтобы не уйти с пустыми руками.Как выяснилось, пруд государственный водный объект. Между его арендатором и областным министерством охраны окружающей среды заключен договор водопользования. Именно он и стал предметом разбирательств. Учитывая статус водоема, к нему должен быть обеспечен свободный доступ. Как видно, прийти на береговую зону после выявленного нарушения сейчас можно. Другой вопрос в беседках, появившихся на пруду. Клуб может использовать его только в рекреационных целях и не может возводить строения на акватории или над ней.В данный момент Министерством готовится предупреждение о нарушении условий договора. Если постройки не будут убраны, в суд будет подан иск о досрочном его расторжении. К тому же со своей стороны администрация города планирует проверить обоснованность установки забора вокруг территории клуба.