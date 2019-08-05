Пришлось создавать "с нуля": в Нововятске достраивают набережную

В Нововятске на улице Тренера Пушкарева сегодня полным ходом идет реконструкция набережной. Полностью обновленной её можно будет увидеть уже в конце сентября. Какой станет пешеходная зона, и какие деревья там посадят?Еще в прошлом году в ходе голосования кировчане выбрали Нововятскую набережную как объект, который отремонтируют в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В течение 18-го года был разработан проект, а летом этого года начались строительные работы.Набережную пришлось создавать с нуля. Для этого демонтировали все старые объекты, в том числе и деревья. Когда их спилили, некоторые жители окрестных домов были недовольны. Однако, по словам городских чиновников, мера это вынужденная, так как большинство деревьев были аварийные. На их месте согласно проекту скоро появятся новые насаждения.В целом жители Нововятска очень рады, что у них появится новая набережная. Валентина Загарских живет как раз на берегу. Говорит, все прекрасно, однако у нее есть свои пожелания к властям.Как выяснилось этот тротуар не входит в проект. В этом году отремонтируют только проезд, который граничит с набережной. Жителям обещают, что уже к концу сентября на берегу станет уютно: пешеходную зону выложат из брусчатки, появятся скамейки и арки.