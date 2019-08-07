Деньги на благоустройство пешеходных переходов есть, а благоустройства нет

Деньги есть, но обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений затягивается. Власти города до сих пор не освоили 100 миллионов рублей, выделенных на безопасность детей.Информацию о том, в Кирове направят 100 миллионов рублей на безопасность детей, администрация распространила еще в начале апреля. Сообщалось, что мероприятия охватят территорию 64х образовательных учреждений.Свое возмущение по поводу затягивания процесса высказали кировские общественники. И вынесли этот вопрос на обсуждение. Главный дорожник города объясняет промедление согласованиями с ГИБДД и Минтрансом. В Минтрансе заявляют, что никаких документов, кроме заявки, не получали.У общественности есть большие сомнения, что к новому учебному году работы будут завершены. Власти города не паникуют.Еще раз детально обсудить тему со всеми заинтересованными сторонами общественники планируют на следующей неделе. Вопрос взят на особый контроль.