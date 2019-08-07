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Деньги на благоустройство пешеходных переходов есть, а благоустройства нет

Деньги на благоустройство пешеходных переходов есть, а благоустройства нет

Сегодня, 11:26
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Анастасия Елсукова

Деньги есть, но обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений затягивается. Власти города до сих пор не освоили 100 миллионов рублей, выделенных на безопасность детей.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мы находимся на улице Современной в Зиновых. Здесь живет много молодых семей с детьми, вот новая школа, а это - пешеходный переход, который, по-мнению ГИБДД, не соответствует требованиям безопасности. Здесь нет ни ограждений, ни знаков ограничения скорости. Но главное - отсутствует разметка на пешеходном переходе».

Информацию о том, в Кирове направят 100 миллионов рублей на безопасность детей, администрация распространила еще в начале апреля. Сообщалось, что мероприятия охватят территорию 64х образовательных учреждений.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вблизи детсадов и школ планировали установить 29 светофоров модели Т-7. Ещё на 6 участках, в том числе и здесь, на пересечении улиц Калинина и Пугачева, собирались поставить полномасштабные светофорные объекты. До 1го сентября - считанные дни, но планы, как мы видим, пока остаются лишь планами».

Свое возмущение по поводу затягивания процесса высказали кировские общественники. И вынесли этот вопрос на обсуждение. Главный дорожник города объясняет промедление согласованиями с ГИБДД и Минтрансом. В Минтрансе заявляют, что никаких документов, кроме заявки, не получали.

- У нас все документы подготовлены, в Минтранс переданы.
- Что передано?
- Я был в отпуске, проверил свою почту, я не нашел ни схем, ни смет, ни согласования с ГИБДД вам на программе.
- Вы несколько раз запрашивали эти документы и мы...
- И мы ни разу их не получили.
- Разберемся.

У общественности есть большие сомнения, что к новому учебному году работы будут завершены. Власти города не паникуют.

ЕВГЕНИЙ ЛУНЕВ, ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КИРОВА:
«Основные мероприятия по знакам, по разметке, возможно к 1 сентября большой объем сделать. Но мы не можем проторговать. ГИБДД должны нам согласовать эти мероприятия, чем мы и занимаемся».

Еще раз детально обсудить тему со всеми заинтересованными сторонами общественники планируют на следующей неделе. Вопрос взят на особый контроль.

Деньги на благоустройство пешеходных переходов есть, а благоустройства нет

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