398 спасенных душ: Перинатальный центр помогает отказаться от аборта

В Кировской области пытаются выяснить, по каким причинам женщины идут на аборт, и какие меры поддержки необходимы пациенткам, решившим всё же сохранить беременность.Главная задача анкетирования - формирование социального портрета пациенток. Данные опроса позволяют понять, какие факторы могут повлиять на первоначальное решение прервать беременность. И какая помощь необходима при рождении ребенка - материальная и социальная поддержка государства, временное жилье в послеродовый период, трудоустройство после отпуска по уходу за малышом.На базе Перинатального центра организована работа единого центра медико-социальной помощи беременным и женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, который объединил 30 кабинетов в женских консультациях. Только в этом году туда обратились около двух с половиной тысяч пациенток. В целом же количество абортов каждый год снижается в среднем на 27 процентов.