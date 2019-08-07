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398 спасенных душ: Перинатальный центр помогает отказаться от аборта

398 спасенных душ: Перинатальный центр помогает отказаться от аборта

Сегодня, 17:36
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Валентина Палкина

В Кировской области пытаются выяснить, по каким причинам женщины идут на аборт, и какие меры поддержки необходимы пациенткам, решившим всё же сохранить беременность.

Главная задача анкетирования - формирование социального портрета пациенток. Данные опроса позволяют понять, какие факторы могут повлиять на первоначальное решение прервать беременность. И какая помощь необходима при рождении ребенка - материальная и социальная поддержка государства, временное жилье в послеродовый период, трудоустройство после отпуска по уходу за малышом.

МАРИЯ САВИНОВА, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУШЕРСТВУ И ГИНЕКОЛОГИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас процент отказов от прерывания беременности за прошлый год был более 12 процентов, а это 398 спасенных жизней... Это дети, которые впоследствии появились на свет, мы будем стараться эту работу проводить дальше».

На базе Перинатального центра организована работа единого центра медико-социальной помощи беременным и женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, который объединил 30 кабинетов в женских консультациях. Только в этом году туда обратились около двух с половиной тысяч пациенток. В целом же количество абортов каждый год снижается в среднем на 27 процентов.

398 спасенных душ: Перинатальный центр помогает отказаться от аборта

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