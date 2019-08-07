Родина кружевов и Молотова: день города отметили в Советске

Накануне Советский район и город Советск отпраздновали 100-летие. Праздничный концерт, посвященный юбилею, прошел в местном ДК. Поздравить жителей города приехал спикер Заксобрания и члены Правительства области.
Хоть юбилей отмечается и 100-летний, Советск - это город с очень древней историей. Один век прошёл всего лишь с переименования слободы Кукарка. По данным одних историков, городу 425 лет, по другим - 525.
Советск - Родина выдающихся людей. Отсюда родом был знаменитый нарком СССР Вячеслав Молотов, маршал Говоров, солист Большого театра - Александр Ведерников, писатель Борис Порфирьев, всех и не перечислить. К юбилею принято дарить подарки. Советск в ближайшем будущем ждёт много нового.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Скоро появится здесь новый детский сад, откроется закрытое в 12 году медицинское училище, мы сделаем все, чтобы здание педагогического колледжа в центре города снова ожило. И такие планы есть по всем направлениям».
Спикер ОЗС Владимир Быков тоже приехал в Советск на юбилей. Председатель ОЗС вручил жителям города и района Почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания Кировской области. Владимир Быков подчеркнул важность планов Правительства области по развитию города.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«То, что сейчас принимаются решения, что будет возвращен медицинский колледж, это очень важно. Важно, что сюда будут приезжать учиться дети из ближайших районов Кировской области».
На праздничном концерте в Доме культуры выступали лучшие коллективы района и области.
СЕРГЕЙ ГАЛКИН, ГЛАВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сто лет для истории - всего лишь миг, а для нас это веха в становлении, позволившая Советскому району занять достойное место среди районов Кировской области. Район прошел серьезный путь в своем развитии благодаря опыту старшего поколения, ответственному труду среднего поколения и тому новому, что вносит в жизнь молодёжь».
Вся Россия и далеко за пределами нашей страны знают о кукраских кружевах, здесь всегда жили замечательные мастера - лили колокола, было развито гончарное дело. Очень много талантливых людей живет в Советске и сейчас.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня, в день вашего юбилея, я бы хотел пожелать вам успехов в развитии во всех направлениях. Вы у нас лидеры в агропромышленном комплексе и очень много делаете во благо Кировской области. И я уверен, что вместе мы сделаем еще больше!»
После Концерта в ДК, праздничная программа продолжилась до глубокого вечера. А ярким финалом юбилея стал праздничный салют на набережной реки Пижмы.