Родина кружевов и Молотова: день города отметили в Советске

Накануне Советский район и город Советск отпраздновали 100-летие. Праздничный концерт, посвященный юбилею, прошел в местном ДК. Поздравить жителей города приехал спикер Заксобрания и члены Правительства области.Хоть юбилей отмечается и 100-летний, Советск - это город с очень древней историей. Один век прошёл всего лишь с переименования слободы Кукарка. По данным одних историков, городу 425 лет, по другим - 525.Советск - Родина выдающихся людей. Отсюда родом был знаменитый нарком СССР Вячеслав Молотов, маршал Говоров, солист Большого театра - Александр Ведерников, писатель Борис Порфирьев, всех и не перечислить. К юбилею принято дарить подарки. Советск в ближайшем будущем ждёт много нового.Спикер ОЗС Владимир Быков тоже приехал в Советск на юбилей. Председатель ОЗС вручил жителям города и района Почетные грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания Кировской области. Владимир Быков подчеркнул важность планов Правительства области по развитию города.На праздничном концерте в Доме культуры выступали лучшие коллективы района и области.Вся Россия и далеко за пределами нашей страны знают о кукраских кружевах, здесь всегда жили замечательные мастера - лили колокола, было развито гончарное дело. Очень много талантливых людей живет в Советске и сейчас.После Концерта в ДК, праздничная программа продолжилась до глубокого вечера. А ярким финалом юбилея стал праздничный салют на набережной реки Пижмы.