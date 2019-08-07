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Бесшумны и смертоносны: в РФ можно использовать на охоте лук и арбалет

Бесшумны и смертоносны: в РФ можно использовать на охоте лук и арбалет

Вчера, 14:27
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Иван Швецов

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами. Такое оружие можно будет приобретать без лицензии, однако затем его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии.

Госдума на пленарном заседании в конце июля приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. В настоящее время сотни тысяч граждан России владеют луками и арбалетами, во многих городах устроены тиры, приспособленные для стрельбы из них.

Николай Ишутинов из музея оружия присматривает за целой коллекцией мечей, доспехов, копий арбалетов и луков. Причем, у него, есть как современные, спортивные варианты оружия, так и точные копии средневековых.

НИКОЛАЙ ИШУТИНОВ, СОТРУДНИК МУЗЕЯ ОРУЖИЯ:
«Средневековый арбалет отличается тем, что стрельба там идет с плеча, или из-под руки, там нет приклада. А в остальном все то же самое. Пуск стрелы производится нажатием скобы».

Лук и арбалет - древнейшие виды оружия им тысячи и сотни лет. В умелых руках они смертоноснее любого пистолета. Стреляют бесшумно, на большое расстояние, а поражающая способность огромна. Особенно у арбалетов.

СЕРГЕЙ МИНЬКОВ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ВНИИОЗ:
«С арбалетом можно охотиться на кого угодно. На слона. На медведя. На лося. В некоторых странах есть ограничения, там нельзя охотиться на крупную дичь».

Охота с луком разрешена более чем в 20 странах Европы, США, Канаде, Австралии, Белоруссии. Теперь в этом числе и Россия, что, по мнению экспертов, может способствовать притоку в кировские леса туристов, предпочитающих этот древний и благородный вид охоты.

Бесшумны и смертоносны: в РФ можно использовать на охоте лук и арбалет

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