Бесшумны и смертоносны: в РФ можно использовать на охоте лук и арбалет

Россиянам разрешили охотиться с луками и арбалетами. Такое оружие можно будет приобретать без лицензии, однако затем его нужно будет зарегистрировать в Росгвардии.Госдума на пленарном заседании в конце июля приняла закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие. В настоящее время сотни тысяч граждан России владеют луками и арбалетами, во многих городах устроены тиры, приспособленные для стрельбы из них.Николай Ишутинов из музея оружия присматривает за целой коллекцией мечей, доспехов, копий арбалетов и луков. Причем, у него, есть как современные, спортивные варианты оружия, так и точные копии средневековых.Лук и арбалет - древнейшие виды оружия им тысячи и сотни лет. В умелых руках они смертоноснее любого пистолета. Стреляют бесшумно, на большое расстояние, а поражающая способность огромна. Особенно у арбалетов.Охота с луком разрешена более чем в 20 странах Европы, США, Канаде, Австралии, Белоруссии. Теперь в этом числе и Россия, что, по мнению экспертов, может способствовать притоку в кировские леса туристов, предпочитающих этот древний и благородный вид охоты.