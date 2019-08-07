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В Кирове завершился старообрядческий Великорецкий крестный ход

В Кирове завершился старообрядческий Великорецкий крестный ход

Сегодня, 11:34
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Иван Швецов

Завершился старообрядческий Великорецкий крестный ход. В отличие от крестного хода православных Московского Патриархата, старообрядцы приходят на Великую к 11 августа, дню рождения Святителя Николы.

С 9 по 13 августа по новому стилю чада Русской Православной Старообрядческой Церкви совершают Крестный ход к месту явления Великорецкого образа святителя Николы Чудотворца. Ко времени возрождения крестного хода четко сложился его маршрут. Он состоит из четырех дневных переходов и одного дня отдыха в селе Великорецком, на месте обретения Великорецкой иконы Святителя Николы в день Рождества Святителя Николы. За четыре дня паломники проходят около 160 километров.

ДМИТРИЙ ПОДЛЕСНОВ, ПАЛОМНИК:
«Для меня он много значит. Это духовный заряд, который подбадривает морально и физически. Встречи молодёжи. Это духовный закал».




ХИОНИЯ ЯБЛОНСКАЯ, ПАЛОМНИЦА:
«Это такое счастье для всех, здесь единый стержень веры, мы продолжаем традиции. И ещё радует, что более две третьих, а то и три четвертых - это молодёжь».

Сегодня крестный ход завершается. Старообрядцы иду своим путем и по своему маршруту, отличающемуся от пути большого крестного хода на Великую, который проходит в начале лета. Старообрядцы не останавливаются в храмах московского патриархата, ради них не перекрывают движения автомобилей. Поскольку обычно идет очень немного людей и проблем для автомобилистов они не создают. Но паломников все равно сопровождают и полицейские, и спасатели, и медики - так что в случае чего верующим может быть оказана быстрая помощь. Добавим, что крестный ход завершился сегодня в 17:00, у старообрядческого храма в с. Красном, рядом с Нововятском.

В Кирове завершился старообрядческий Великорецкий крестный ход

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