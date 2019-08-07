Уникальные находки кировских археологов на древнем Чижевском городище.

В регионе продолжается сезон археологических исследований. На этот раз ученые углубились в культурный слой раннего железного века. О народах того времени, живших на просторах Евразии, писал еще греческий историк Геродот.
Впервые Чижевское городище описал капитан Пензенского пехотного полка Николай Рычков в 1770 году. По его мнению, оно было создано чудскими народами, жившими здесь еще «до пришествия новгородцев». Другим исследователем городища стал Петр Алабин. В 1865 году он обнаружил здесь фрагменты древней керамики и хорошо сохранившийся вал высотой около трех метров. Сам Алабин считал это городище местом первоначального поселения новгородцев, пришедших на Вятку в XII в.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это первые археологические раскопки такого масштаба на Чижевском городище. Чижевское городище очень интересный памятник археологии, он очень древний. Датируется VII веком до нашей эры. Ему почти 3000 лет».
Как называли это место его обитатели мы не знаем - письменных источников в то время просто не было. Благодаря высокому берегу Вятки и оборонительному валу городище получило в народе название «Марьин кокошник». А археологи называют его по близлежащей слободе Чижи -Чижевским городищем. Естественная эрозия почвы, многолетнее использование земли под пашню , сделали свое дело. До нас не дошли оборонительные валы . Часть территории древнего поселения утрачена из -за размыва почвы. В начале 21 века считалось, что памятник археологии полностью уничтожен. Раскопки этого сезона показали, что все не так плохо.
- Нам на данном раскопе удается выделить дневную поверхность 1 тысячелетия до нашей эры. Раннего железного века. Седьмой век -вторая половина до нашей эры. Вот неширокая полоска - несколько сантиметров -эта полоска и является дневной поверхностью того времени.
Первые результаты работы археологов видны уже прямо в раскопе. Обнаружен камень - предположительно зернотерка. По контуру выявлена яма выкопанная в древности, археологи предполагают, что это остатки жилища-полуземлянки. Здесь 27 веков назад жили предки финн-угорских народов. Поселение было хорошо защищено и вероятно имело важное оборонительное значение.
ЭДУАРД ОРУДЖОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ОТДЕЛА ПЕРВОБЫТНОЙ АРХЕОЛОГИИ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ ИМ. А.Х. ХАЛИКОВА АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН:
«Это городище , здесь люди жили, здесь люди воевали. Здесь люди нападали. Хотя если говорить о лесной зоне здесь - мы знаем мало. А вот в лесо — степной зоне они активно воевали со степняками -савроматами. И сами ходили к греческим колониям. В Ольвию и там везде. С Кавказом торговый обмен существовал».
Отсюда на памятниках принадлежащих Ананьинской археологической культуры — к которым относится и Чижевское городище, нередко находят скифские мечи - акинаки, предметы из греческих колоний Северного Причерноморья. Среди находок этого сезона преобладает гребенчато -шнуровая керамика.
АЛЕКСЕЙ ФОМИНЫХ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Благодаря этим осколкам керамики, найденным здесь археологами можно сделать множество интересных исторических выводов. Например, о том какие народы здесь проживали. Это были предки финноугорских народов удмуртов и марийцев. И точно датировать этот памятник археологии 7 веком до нашей эры».
Студенты-будущие историки работающие на раскопках, обнаружили в культурном слое Чижевского городища помимо ожидаемых находок ананьинской археологической культуры еще и медный крест "тверского типа", датируемый 15 веком!
- Лопата снимает миллиметры культурного слоя
Подобные археологические исследования не только сохраняют сведения о разрушающемся памятнике археологии, но и дают нам возможность ощутить насколько древняя и интересная история у Вятской земли.