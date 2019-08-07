Уникальные находки кировских археологов на древнем Чижевском городище.

В регионе продолжается сезон археологических исследований. На этот раз ученые углубились в культурный слой раннего железного века. О народах того времени, живших на просторах Евразии, писал еще греческий историк Геродот.Впервые Чижевское городище описал капитан Пензенского пехотного полка Николай Рычков в 1770 году. По его мнению, оно было создано чудскими народами, жившими здесь еще «до пришествия новгородцев». Другим исследователем городища стал Петр Алабин. В 1865 году он обнаружил здесь фрагменты древней керамики и хорошо сохранившийся вал высотой около трех метров. Сам Алабин считал это городище местом первоначального поселения новгородцев, пришедших на Вятку в XII в.Как называли это место его обитатели мы не знаем - письменных источников в то время просто не было. Благодаря высокому берегу Вятки и оборонительному валу городище получило в народе название «Марьин кокошник». А археологи называют его по близлежащей слободе Чижи -Чижевским городищем. Естественная эрозия почвы, многолетнее использование земли под пашню , сделали свое дело. До нас не дошли оборонительные валы . Часть территории древнего поселения утрачена из -за размыва почвы. В начале 21 века считалось, что памятник археологии полностью уничтожен. Раскопки этого сезона показали, что все не так плохо.- Нам на данном раскопе удается выделить дневную поверхность 1 тысячелетия до нашей эры. Раннего железного века. Седьмой век -вторая половина до нашей эры. Вот неширокая полоска - несколько сантиметров -эта полоска и является дневной поверхностью того времени.Первые результаты работы археологов видны уже прямо в раскопе. Обнаружен камень - предположительно зернотерка. По контуру выявлена яма выкопанная в древности, археологи предполагают, что это остатки жилища-полуземлянки. Здесь 27 веков назад жили предки финн-угорских народов. Поселение было хорошо защищено и вероятно имело важное оборонительное значение.Отсюда на памятниках принадлежащих Ананьинской археологической культуры — к которым относится и Чижевское городище, нередко находят скифские мечи - акинаки, предметы из греческих колоний Северного Причерноморья. Среди находок этого сезона преобладает гребенчато -шнуровая керамика.Студенты-будущие историки работающие на раскопках, обнаружили в культурном слое Чижевского городища помимо ожидаемых находок ананьинской археологической культуры еще и медный крест "тверского типа", датируемый 15 веком!- Лопата снимает миллиметры культурного слояПодобные археологические исследования не только сохраняют сведения о разрушающемся памятнике археологии, но и дают нам возможность ощутить насколько древняя и интересная история у Вятской земли.