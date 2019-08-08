В Опарино строят новый детский сад на 100 мест

В области продолжается строительство детских садов в рамках нацпроекта «Демография». К концу года малыши должны будут справить новоселье по шести адресам. Один из объектов возводится в поселке Опарино.
В Опарино три детских сада. Внешний вид деревянных зданий вызывает озабоченность как родителей, так и властей поселка. Вхождение в федеральную программу сегодня обернулось главной стройкой года. На пустыре строится современное одноэтажное здание. По проекту в нем разместятся семь групп.
АНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Детский сад строится в центре поселка. Приближен максимально к детям, родителям. И будет удобен для посещения. Если посмотреть назад, то за ним находится школа, куда потом пойдут наши ребята».
Возведение садика началось в середине июля. Спустя месяц готова большая часть фундамента, ведется строительство несущих стен. Работы подрядчиком ведутся с опережением графика. По максимуму им используются и погодные условия, позволяющие с каждым днем приближать объект к сдаче.
ИВАН ПЫЛАЕВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА:
«Очень много приходится уделять внимания организации труда, чтобы все работали совместно в команде, чтобы не было сбоев. Иначе это влечет удлинение сроков».
На этой неделе строители должны будут уже начать перекрывать первый этаж. Непосредственно, отделочные работы запланированы на октябрь. Согласно "дорожной карте", свои двери новый детский садик распахнет в конце ноября. Он будет рассчитан на 100 мест.