В Опарино строят новый детский сад на 100 мест

В области продолжается строительство детских садов в рамках нацпроекта «Демография». К концу года малыши должны будут справить новоселье по шести адресам. Один из объектов возводится в поселке Опарино.В Опарино три детских сада. Внешний вид деревянных зданий вызывает озабоченность как родителей, так и властей поселка. Вхождение в федеральную программу сегодня обернулось главной стройкой года. На пустыре строится современное одноэтажное здание. По проекту в нем разместятся семь групп.Возведение садика началось в середине июля. Спустя месяц готова большая часть фундамента, ведется строительство несущих стен. Работы подрядчиком ведутся с опережением графика. По максимуму им используются и погодные условия, позволяющие с каждым днем приближать объект к сдаче.На этой неделе строители должны будут уже начать перекрывать первый этаж. Непосредственно, отделочные работы запланированы на октябрь. Согласно "дорожной карте", свои двери новый детский садик распахнет в конце ноября. Он будет рассчитан на 100 мест.