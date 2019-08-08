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Кировчане отмечают Медовый Спас

Кировчане отмечают Медовый Спас

Сегодня, 14:45
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Анастасия Елсукова

Православные верующие отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста. В этот день в храмах Вятки освящают мёд нового урожая.

- Спасибо, так, спасибо.

В Спасо-Преображенском храме для прихожан подготовили сладкие гостинцы: а ведь свежее натуральное лакомство сегодня в большом дефиците. Вятские пчеловоды жалуются на плохой урожай мёда, и причиной тому стало холодное лето.

ИГУМЕНИЯ СОФИЯ (РОЗАНОВА), НАСТОЯТЕЛЬНИЦА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ:
«Меда очень мало, а одарить надо всех присутствующих, поэтому мы заранее позаботились и из мест святителя Виктора, из Саратовской области, привезли меда и очень счастливы, что нам сегодня удалось всех одарить».

С раннего утра в храмах многолюдно: 14 августа православные верующие отмечают Медовый спас. Галина свято чтит традиции праздника и приобщает к ним свою дочь Аню.

Первый Спас получил название Медового поскольку соты в ульях к середине августа были наполнены, и пасечники приступали к сбору меда.

ПРОТОИРЕЙ АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Этот же Спас он называется еще Мокрым. В этот день по традиции, освящали колодцы, источники. А по современному можно сказать, что в этот день можно освящать все скважины».

Сегодня у православных начинается еще и Успенский пост: он длится в течение двух недель, но по своим правилам такой же строгий, как Великий. К счастью, мёд на столе в эти дни - продукт разрешенный. У Татьяны, как и у других прихожан храма, он будет еще и освященный.

ТАТЬЯНА СОКОЛАН, ПРИХОЖАНКА:
«Ну, просто приятно, освящен мед. Это же лакомство, поэтому в семье все это приятно принять, освященный, тем более у нас приехали гости. И их угостить».




АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Следующий большой праздник - Яблочный Спас. Его православные будут отмечать в понедельник, 19 августа. Третий спас - Ореховый, он празднуется в самом конце месяца, 29 числа».

Кировчане отмечают Медовый Спас

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