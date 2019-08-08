Кировчане отмечают Медовый Спас

Православные верующие отмечают Медовый Спас и начало Успенского поста. В этот день в храмах Вятки освящают мёд нового урожая.В Спасо-Преображенском храме для прихожан подготовили сладкие гостинцы: а ведь свежее натуральное лакомство сегодня в большом дефиците. Вятские пчеловоды жалуются на плохой урожай мёда, и причиной тому стало холодное лето.С раннего утра в храмах многолюдно: 14 августа православные верующие отмечают Медовый спас. Галина свято чтит традиции праздника и приобщает к ним свою дочь Аню.Первый Спас получил название Медового поскольку соты в ульях к середине августа были наполнены, и пасечники приступали к сбору меда.Сегодня у православных начинается еще и Успенский пост: он длится в течение двух недель, но по своим правилам такой же строгий, как Великий. К счастью, мёд на столе в эти дни - продукт разрешенный. У Татьяны, как и у других прихожан храма, он будет еще и освященный.