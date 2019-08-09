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На улице Чистопрудненской продолжается строительство нового детского сада

На улице Чистопрудненской продолжается строительство нового детского сада

Сегодня, 11:30
187
Юлия Шалаева

К концу года в Кирове сдадут пять новых детских садов. Строительство идет в разных микрорайонах, в том числе и в Чистых прудах, где садика ждут многие молодые семьи.

Чистопрудненская, 15. Такой адрес будет у нового детского сада. Он расположится за церковью, после перекрестка улиц Чистопрудненской и Попова. Садик рассчитан на 260 мест. Это максимум для данного земельного участка.

АЛЕКСАНДР ЗУДИЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Мы стараемся делать большие сады. Первый этаж для ясельной группы, второй этаж для детей от 3 лет. И все они с бассейном».

Детский сад будет очень похож на два новых детсада, которые построили в Чистых прудах в прошлом году. Уже имеющийся опыт поможет застройщику справиться с задачей в сжатые сроки. Так, вместо двенадцати положенных месяцев детский сад построят за полгода.

АЛЕКСЕЙ МИРОНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКА:
«Начали мы работу на этом объекте месяц назад. Работа идет в три смены, семь дней в неделю. Понимая значимость объекта, мы с такой интенсивностью ведем здесь работы».

Объект полностью будет готов к декабрю этого года. Но малышам придется еще немного подождать, так как в полном объеме группы заработают весной 20 года.

ГЕННАДИЙ ПЛЕХОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.КИРОВА:
«Обычно после окончания строительства у нас уходит месяц-два, где-то три на оснащение учреждения всем необходимым. Мы планируем, что к 8 марта, как в том году дети пойдут в садик. Получим лицензию, много организационных моментов».

Всего до конца года в Кирове планируют сдать пять вновь построенных детских сада. Помимо Чистопрудненской, 15 садик достроят в микрорайоне "Метроград", так же на Заводской, 10, Гагарина, 2, Крупской 5а. Кроме того, по программе реконструкции в городе откроют две новых ясельных группы для малышей до 3 лет - обе на 76 мест.

На улице Чистопрудненской продолжается строительство нового детского сада

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