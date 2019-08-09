На улице Чистопрудненской продолжается строительство нового детского сада

К концу года в Кирове сдадут пять новых детских садов. Строительство идет в разных микрорайонах, в том числе и в Чистых прудах, где садика ждут многие молодые семьи.Чистопрудненская, 15. Такой адрес будет у нового детского сада. Он расположится за церковью, после перекрестка улиц Чистопрудненской и Попова. Садик рассчитан на 260 мест. Это максимум для данного земельного участка.Детский сад будет очень похож на два новых детсада, которые построили в Чистых прудах в прошлом году. Уже имеющийся опыт поможет застройщику справиться с задачей в сжатые сроки. Так, вместо двенадцати положенных месяцев детский сад построят за полгода.Объект полностью будет готов к декабрю этого года. Но малышам придется еще немного подождать, так как в полном объеме группы заработают весной 20 года.Всего до конца года в Кирове планируют сдать пять вновь построенных детских сада. Помимо Чистопрудненской, 15 садик достроят в микрорайоне "Метроград", так же на Заводской, 10, Гагарина, 2, Крупской 5а. Кроме того, по программе реконструкции в городе откроют две новых ясельных группы для малышей до 3 лет - обе на 76 мест.