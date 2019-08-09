Узнать о работе правоохранителей: МВД провело акцию для детей

В детском лагере «Юность» прошла акция, организованная МВД и Общественным советом при УМВД.
- Пешеходный переход.
- Так, ребята, а скажите, как правильно и безопасно нужно переходить по пешеходному переходу?
- По зебре, по светофору.
Недаром у акции название "Юность на правовой волне" - с помощью сотрудников служб школьники узнали многое как о работе в правоохранительной сфере, так и о своих правах и обязанностях. Мероприятие проходило в форме игры на разных станциях.
КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Удачи вам всем, ребята, здоровья! Ну, и хорошо отдохнуть. Осталось меньше месяца до нового учебного года, поэтому впитать вам больше свежего воздуха, здоровья и успехов!»
Можно было почувствовать себя сотрудниками ГИБДД или военной автоиспекции: посидеть в автомобилях, используемых в работе, познакомиться с оборудованием, а также примерить на себе снаряжение.
- Вон, видишь, лямочка - за лямочку.
УЛЬЯНА И КСЮША:
- Машины крутые, я люблю смотреть машины там, мотоциклы.
- Да, очень интересно машины смотреть.
Кроме того, дети смогли показать себя в мастерстве фигурного вождения велосипеда и поиграть в волейбол с командой сотрудников полиции.