Узнать о работе правоохранителей: МВД провело акцию для детей

В детском лагере «Юность» прошла акция, организованная МВД и Общественным советом при УМВД.Недаром у акции название "Юность на правовой волне" - с помощью сотрудников служб школьники узнали многое как о работе в правоохранительной сфере, так и о своих правах и обязанностях. Мероприятие проходило в форме игры на разных станциях.Можно было почувствовать себя сотрудниками ГИБДД или военной автоиспекции: посидеть в автомобилях, используемых в работе, познакомиться с оборудованием, а также примерить на себе снаряжение.Кроме того, дети смогли показать себя в мастерстве фигурного вождения велосипеда и поиграть в волейбол с командой сотрудников полиции.