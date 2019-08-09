В Кирове приняли ремонт улицы Московской

В Кирове состоялась приёмка отремонтированного участка улицы Московской. На участке от Дерендяева до Производственной были выполнены все необходимые работы. Общая протяженность нового покрытия составила 2,6 километра, что является самой протяженной за этот год.На объект было потрачено около 90 миллионов рублей. Результаты лабораторных испытаний удовлетворительные, поэтому члены комиссии могут принять этот участок. Что касается недочётов, то в некоторых местах прослеживается некачественная укладка бордюрных камней, на что представитель дирекции дорожного хозяйства отвечает, что данный объект проезжей части заменяют только на 70%.Напомним, что ремонт дорог осуществляется по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в настоящий момент семь объектов из 19 уже сданы. К середине сентября планируется полностью завершить программу на территории Кирова. Чиновники в скором времени отправятся принимать улицу Ленина, на которой, по словам общественности, дела обстоят в прямом смысле не очень гладко.