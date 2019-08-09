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В Кирове приняли ремонт улицы Московской

В Кирове приняли ремонт улицы Московской

Сегодня, 15:27
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Альбина Самигуллина

В Кирове состоялась приёмка отремонтированного участка улицы Московской. На участке от Дерендяева до Производственной были выполнены все необходимые работы. Общая протяженность нового покрытия составила 2,6 километра, что является самой протяженной за этот год.

ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Фрезерование старых покрытий, установка новых бордюрных камней и укладка двух слоёв нового асфальто-бетонного покрытия, плюс работы, связанные с колодцами, с устройством съездов».

На объект было потрачено около 90 миллионов рублей. Результаты лабораторных испытаний удовлетворительные, поэтому члены комиссии могут принять этот участок. Что касается недочётов, то в некоторых местах прослеживается некачественная укладка бордюрных камней, на что представитель дирекции дорожного хозяйства отвечает, что данный объект проезжей части заменяют только на 70%.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«По бортовому камню мы будем смотреть, значит, выполнение работ в рамках программы либо следующего года, либо какой-то экономии этого года».

Напомним, что ремонт дорог осуществляется по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в настоящий момент семь объектов из 19 уже сданы. К середине сентября планируется полностью завершить программу на территории Кирова. Чиновники в скором времени отправятся принимать улицу Ленина, на которой, по словам общественности, дела обстоят в прямом смысле не очень гладко.

В Кирове приняли ремонт улицы Московской

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