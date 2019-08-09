Рекультивация: в Слободском и Омутнинске ликвидируют свалки

Шесть свалок в Кировской области будут рекультивированы в рамках национального проекта "Экология". Первые на очереди Омутнинск и Слободской.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Свалка ТБО в Слободском официально была открыта еще в 60-е годы XX века. Сюда свозили мусор со всего города. За 46 лет здесь скопилось 453 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов».
Полигон закрыли в 2007, и с тех пор он успел изрядно зарасти бурьяном и кустарниками. Мусора уже практически не видно и если не знать, что под ногами шестиметровый слой отходов, можно подумать, что это вполне себе живописный уголок на выезде из Слободского. Однако эти семь с половиной гектаров не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.
ЮЛИЯ ЧЕРНЫХ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЛАСТНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ЦЕНТРА" Г.СЛОБОДСКОГО:
«Здесь размещены отходы 4,5 класса опасности. Это ТКО в основном, от жителей города. Любой отход наносит вред окружающей среде - в процессе разложения попадая и в грунтовую воду, и в почву».
Свалку неоднократно засыпали землей, потому что отходы в жаркие дни самовозгорались. От ядовитого запаха страдали местные жители, особенно те, что живут в полукилометре от полигона. Сегодня судьба этого участка решена окончательно - его будут рекультивировать, причем в рамках национального проекта "Экология".
ПАВЕЛ ВАЙКУТИС, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛОБОДСКОГО:
«Сейчас в рамках областной программы г. Слободскому выделена субсидия на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию этой свалки. Сейчас мы готовим аукционную документацию - будем размещать аукцион и выбирать организацию, которая будет заниматься разработкой проектно-сметной документацией для рекультивации этой свалки».
Проектировщики должны будут провести на полигоне исследования, определить его экологический статус. А уже после будет ясна технология: как именно свалку рекультивируют. Если все согласования пройдут гладко работы на полигоне начнутся в 2022 году.
ПАВЕЛ ВАЙКУТИС, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.СЛОБОДСКОГО:
«Однозначно жилой застройки здесь быть не может. По закону это должны быть земли промышленности. А какие виды производственных предприятий здесь можно будет размещать - это нам проектировщики и скажут».
Полигон в Слободском не единственный объект, который попал в нацпроект "Экология". Рекультивации за счет федеральных средств подлежать еще пять свалок: в поселке Костино, в Вахрушах, в Омутнинске, полигоны в Лузе и Малмыже.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В нацпроекте в первую очередь включаются объекты, которые соответствуют критерию - ликвидировать до 24 года свалки в границах городов. У нас таких проектов семь, на сегодня в нацпроект попали шесть».
Экологи будут добиваться, чтобы в федеральную программу попал и второй полигон в Костино. А также попытаются ускорить начало работ по рекультивации в Вахрушах. Впрочем, это лишь первые шаги. Работы предстоит много. Так, на территории Кировской области насчитывается 49 свалок, где накоплено порядка 8 миллионов тонн отходов.