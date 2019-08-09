Рекультивация: в Слободском и Омутнинске ликвидируют свалки

Шесть свалок в Кировской области будут рекультивированы в рамках национального проекта "Экология". Первые на очереди Омутнинск и Слободской.Полигон закрыли в 2007, и с тех пор он успел изрядно зарасти бурьяном и кустарниками. Мусора уже практически не видно и если не знать, что под ногами шестиметровый слой отходов, можно подумать, что это вполне себе живописный уголок на выезде из Слободского. Однако эти семь с половиной гектаров не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.Свалку неоднократно засыпали землей, потому что отходы в жаркие дни самовозгорались. От ядовитого запаха страдали местные жители, особенно те, что живут в полукилометре от полигона. Сегодня судьба этого участка решена окончательно - его будут рекультивировать, причем в рамках национального проекта "Экология".Проектировщики должны будут провести на полигоне исследования, определить его экологический статус. А уже после будет ясна технология: как именно свалку рекультивируют. Если все согласования пройдут гладко работы на полигоне начнутся в 2022 году.Полигон в Слободском не единственный объект, который попал в нацпроект "Экология". Рекультивации за счет федеральных средств подлежать еще пять свалок: в поселке Костино, в Вахрушах, в Омутнинске, полигоны в Лузе и Малмыже.Экологи будут добиваться, чтобы в федеральную программу попал и второй полигон в Костино. А также попытаются ускорить начало работ по рекультивации в Вахрушах. Впрочем, это лишь первые шаги. Работы предстоит много. Так, на территории Кировской области насчитывается 49 свалок, где накоплено порядка 8 миллионов тонн отходов.