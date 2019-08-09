Улыбка района: в Кирове проходит конкурс цветочных клумб

В Кирове продолжается конкурс «Цветами улыбается Ленинский район». Самую красивую клумбу выбирают в рамках празднования 645-летия города.Жители дома на Ленина, 188 вполне могут рассчитывать на победу в одной из номинаций конкурса «MAXI клумба», где будет оцениваться общая площадь цветников. У каждого подъезда - свое решение оформления. Но всё же кировчане украшают свои дворы не только ради конкурса, хотя награды и приятны. Так, работа цветоводов на Современной, 2 была отмечена в прошлом году на городском уровне.Смотр - конкурс «Цветами улыбается Ленинский район» проходит в рамках празднования 645-летия города Кирова. Фотографии и заявку для участия можно направлять в районные Центры местной активности.В двух других номинациях конкурса оценят разнообразие видов растений и цветов, а также оригинальность и творческий подход. На Ленина, 189 этой весной всем желающим даже не хватило клумб. Здесь считают, что активистам необходима поддержка со стороны и властей, и управляющих компаний.Ухаживать за цветами нелегко, но среди горожан встречаются и те, кто не ценит чужой труд.Добавим, что конкурс «Цветами улыбается Ленинский район» продлится до 15 сентября.