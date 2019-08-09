Улыбка района: в Кирове проходит конкурс цветочных клумб

В Кирове продолжается конкурс «Цветами улыбается Ленинский район». Самую красивую клумбу выбирают в рамках празднования 645-летия города.
Жители дома на Ленина, 188 вполне могут рассчитывать на победу в одной из номинаций конкурса «MAXI клумба», где будет оцениваться общая площадь цветников. У каждого подъезда - свое решение оформления. Но всё же кировчане украшают свои дворы не только ради конкурса, хотя награды и приятны. Так, работа цветоводов на Современной, 2 была отмечена в прошлом году на городском уровне.
АНЖЕЛИКА ЛУТОШКИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. СОВРЕМЕННОЙ, 2:
«В выходные приходится пропалывать, поливать, каждую весну ждем солнышка, лета, и мы будем садить, радовать всех».
Смотр - конкурс «Цветами улыбается Ленинский район» проходит в рамках празднования 645-летия города Кирова. Фотографии и заявку для участия можно направлять в районные Центры местной активности.
ИРИНА ТРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ:
«В микрорайоне Южный, Солнечный берег, Зиновы, очень много красивых цветников, мы хотим показать эту красоту жителям, как можно создавать такие цветочные миксы на своих дворах».
ЕВГЕНИЙ КРУТИХИН, НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Рассказать всем остальным, что у нас такие красивые клумбы, вовлечь жителей, заинтересовать жителей, чтобы они делали это же самое у себя дома».
В двух других номинациях конкурса оценят разнообразие видов растений и цветов, а также оригинальность и творческий подход. На Ленина, 189 этой весной всем желающим даже не хватило клумб. Здесь считают, что активистам необходима поддержка со стороны и властей, и управляющих компаний.
ЭЛЛА МАШТАКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ "ЮЖНАЯ, 2":
«И что-то для двора, какой-то инвентарь, сертификаты на рассаду, и для каждого человека личное поощрение, наше ТСЖ приглашает людей и в театр, проводим чаепития».
Ухаживать за цветами нелегко, но среди горожан встречаются и те, кто не ценит чужой труд.
СОФЬЯ ТЕРЕХОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. ЛЕНИНА, 184, КОРПУС 3:
«Вот нынче у нас сорвали пионы, красивые, бордовые цвели, мнут, ставят машины зимой прямо на клумбы, собак выгуливают, делаешь замечание, неадекватно реагируют, иной раз хочется бросить, но вот этот запах цветов, радость, для души, как бальзам».
Добавим, что конкурс «Цветами улыбается Ленинский район» продлится до 15 сентября.