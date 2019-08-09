В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла.

Жители поселка Северный Опаринского района с тревогой ждут прихода зимы. Волноваться людей заставило информация о закрытии исправительной колонии. Для поселка она источник подачи воды и тепла, которые теперь могут не дойти до потребителей.Это промзона девятой колонии. На территории производственные помещения и котельная. Она работает на дровах собственной заготовки и отходах лесопиления. Несмотря на оборудование 30-х годов прошлого века, в отопительные сезоны никто не замерзает. Осужденные зимой трудятся в две смены. Подача тепла идет на объекты учреждения и в сам поселок.Котельная работает с момента образования колонии. На сегодняшний день в ней отбывают наказание 414 человек. Хотя плановая вместимость в два раза больше. Низкая заполняемость одна из причин, по которым закрываются исправительные учреждения в стране. Приказом Минюста расформированию подлежит теперь и колония в Северном.Кроме котельной, на балансе колонии находится водонапорная башня и пожарная часть. У местной власти нет средств, чтобы содержать эти объекты. Решение Минюста стало для нее неожиданным. Как и для самих жителей поселка. Это, в основном, сотрудники колонии и их семьи.Остроту возникшей проблемы понимают в областном УФСИНе. Сегодня прорабатываются вопросы о продлении существования колонии и работы котельной до лета будущего года.Что будет после этого, сейчас никто точно сказать не может. В правительство области направлено обращение о необходимости создания межведомственной рабочей группы по разрешению ситуации в Северном.Возможность передачи имущества колонии на баланс района или поселения будет прорабатываться. И чем скорее наступит ясность, тем лучше для населения поселка. По крайней мере, по заверениям властей, они сделают все возможное, чтобы Северный не остался без воды и тепла.