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В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла.

В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла.

Сегодня, 11:17
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Роман Четвериков

Жители поселка Северный Опаринского района с тревогой ждут прихода зимы. Волноваться людей заставило информация о закрытии исправительной колонии. Для поселка она источник подачи воды и тепла, которые теперь могут не дойти до потребителей.

Это промзона девятой колонии. На территории производственные помещения и котельная. Она работает на дровах собственной заготовки и отходах лесопиления. Несмотря на оборудование 30-х годов прошлого века, в отопительные сезоны никто не замерзает. Осужденные зимой трудятся в две смены. Подача тепла идет на объекты учреждения и в сам поселок.

АНДРЕЙ ЗАРАМЕНСКИХ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ КОЛОНИЙ:
«Самые глобальные ремонты идут только в июне. В отопительный период сбоев не было. Есть плановые ремонты. Ведь котельной 52 года».

Котельная работает с момента образования колонии. На сегодняшний день в ней отбывают наказание 414 человек. Хотя плановая вместимость в два раза больше. Низкая заполняемость одна из причин, по которым закрываются исправительные учреждения в стране. Приказом Минюста расформированию подлежит теперь и колония в Северном.

ВАСИЛИЙ ПОНОМАРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока сроки не определены. Это будут решать вышестоящие инстанции. Они будут вырабатывать план, и пока прокомментировать мы это не можем».

Кроме котельной, на балансе колонии находится водонапорная башня и пожарная часть. У местной власти нет средств, чтобы содержать эти объекты. Решение Минюста стало для нее неожиданным. Как и для самих жителей поселка. Это, в основном, сотрудники колонии и их семьи.

ВЛАДИМИР ГЛИНЯНСКИЙ, ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА:
«Как здесь жить, если ничего не будет. Не будет воды, отопления. Все надо уезжать».

Остроту возникшей проблемы понимают в областном УФСИНе. Сегодня прорабатываются вопросы о продлении существования колонии и работы котельной до лета будущего года.


ВАСИЛИЙ ГОВОРОВ, ГЛАВА РЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«На данный момент мы заключаем договор с ИК-1 договор о подаче тепла в поселок. Они, вроде, собираются топить. Нынче зиму будут топить».

Что будет после этого, сейчас никто точно сказать не может. В правительство области направлено обращение о необходимости создания межведомственной рабочей группы по разрешению ситуации в Северном.

АНДРЕЙ МАКАРОВ, ГЛАВА ОПАРИНСКОГО РАЙОНА:
«Хотелось бы, чтобы эта рабочая группа была создана и заработала. Помимо теплоснабжения есть много вопросов, которые нам в одиночку, району, решить будет проблематично».

Возможность передачи имущества колонии на баланс района или поселения будет прорабатываться. И чем скорее наступит ясность, тем лучше для населения поселка. По крайней мере, по заверениям властей, они сделают все возможное, чтобы Северный не остался без воды и тепла.

В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла.

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