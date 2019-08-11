Мёда собрали мало из-за холодного лета

Урожай меда в этом году снизится из-за холодного лета. Дожди и низкие температуры отрицательно повлияли на пчел: в такую погоду они летать не могут.За тридцать лет в пчеловодстве Александр Сапожников с супругой перепробовали несколько пород пчел. У них была и карпатка, и средне-русская, но больше всего им понравилась карника. Каждое лето эта пчела приносит им хороший урожай мёда.Заниматься пчелой супруги Сапожниковы начали еще в 80-е годы. Сегодня у них 150 семей, одна треть из которых живет с ними на участке, другие пчелы собирают нектар в полях. Последние годы погода не способствует урожаю мёда, поэтому приходится выкручиваться. Так, например, деревянные ульи пчеловоды заменили на плиту ППУ.Производство меда - процесс непростой и требует специальных знаний. А еще пчеловоды - это очень терпеливые люди. Даже когда соты уже полны медом, они не спешат его собирать, дав пчелам возможность выпарить лишнюю влагу и запечатать мед воском.Когда на улице то дождь, то холод, пчеловоды рады каждому солнечному дню. Август, наконец-то, подарил им теплую неделю, и они успели собрать часть медового урожая.По словам Александра, пчеловодством можно заниматься даже в нашем климате. Главное правильно ухаживать за пчелами, любить и беречь их. Они с супругой тщательно следят за расписанием обработки химикатами полей, тем самым не допуская гибели пчелиных семей. К тому же пасеки у них расположены в трех разных местах, что так же исключает риски остаться без меда.