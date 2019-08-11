Мёда собрали мало из-за холодного лета

Урожай меда в этом году снизится из-за холодного лета. Дожди и низкие температуры отрицательно повлияли на пчел: в такую погоду они летать не могут.
- Часть урожая мы уже с этого улья сняли. Улей из ППУ, мы сами изготавливаем. Идем мы без дыморя.
За тридцать лет в пчеловодстве Александр Сапожников с супругой перепробовали несколько пород пчел. У них была и карпатка, и средне-русская, но больше всего им понравилась карника. Каждое лето эта пчела приносит им хороший урожай мёда.
ИННА САПОЖНИКОВА, ПЧЕЛОВОД:
«Во-первых, она миролюбивая. И самый главный показатель в наших северных регионах - зимовка у нее отличная».
Заниматься пчелой супруги Сапожниковы начали еще в 80-е годы. Сегодня у них 150 семей, одна треть из которых живет с ними на участке, другие пчелы собирают нектар в полях. Последние годы погода не способствует урожаю мёда, поэтому приходится выкручиваться. Так, например, деревянные ульи пчеловоды заменили на плиту ППУ.
АЛЕКСАНДР САПОЖНИКОВ, ПЧЕЛОВОД:
«Это материал теплее дерева, дает эффект зимовки и хорошее развитие семьи весной».
Производство меда - процесс непростой и требует специальных знаний. А еще пчеловоды - это очень терпеливые люди. Даже когда соты уже полны медом, они не спешат его собирать, дав пчелам возможность выпарить лишнюю влагу и запечатать мед воском.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кажется, что рамка с сотами небольшая и невесомая. На самом деле она весит 4 кг и здесь трехлитровая банка мёда».
Когда на улице то дождь, то холод, пчеловоды рады каждому солнечному дню. Август, наконец-то, подарил им теплую неделю, и они успели собрать часть медового урожая.
АЛЕКСАНДР САПОЖНИКОВ, ПЧЕЛОВОД:
«Мы уже сняли часть меда, но погода опять не дает идти пчелам. Да и до этого мы снимали, был только майский мед, июньский, там, где окошечки были небольшие».
По словам Александра, пчеловодством можно заниматься даже в нашем климате. Главное правильно ухаживать за пчелами, любить и беречь их. Они с супругой тщательно следят за расписанием обработки химикатами полей, тем самым не допуская гибели пчелиных семей. К тому же пасеки у них расположены в трех разных местах, что так же исключает риски остаться без меда.