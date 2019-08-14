Народная стройка: кировчане вспоминают как возводился Дворец Мемориал

В августе Дворец творчества Мемориал отмечает юбилей - 45-летие. Для кировчан это не просто уникальное по своей архитектуре здание, но и мемориальная зона с особой атмосферой.Алевтина Ивановна почти каждый день приходит в этот парк. Здесь она гуляет уже больше сорока лет. Сегодня кировчанка вспоминает, как вместе с другими комсомольцами помогала строить это здание.Торжественное открытие Дворца состоялось в августе 1974-го. Это была поистине народная стройка. Рабочие и служащие, школьники и пенсионеры перечисляли средства на специально открытый счет. В итоге было собрано 645 тысяч рублей - огромная сумма по тем временам.Идея строительства Дворца пионеров принадлежала кировской молодежи конца 60-х. Они решили, что в городе должно быть место, где юное поколение будет заниматься творчеством, и в то же время помнить боевые подвиги земляков, не вернувшихся с войны. Так на территории появилась мемориальная зона с тремя холмами Славы и двенадцатью воинами.С момента открытия Дворца мальчишки и девчонки занимались в самых разных кружках. Здесь и сегодня юные кировчане находят занятия по всем творческим направлениям. Дворец ежегодно посещают пять тысяч детей.Как и в советские годы, все кружки для школьников бесплатные. Кроме того, сотрудникам удается поддерживать здание в хорошем состоянии и даже частично делать ремонт. Здесь очень надеются, что вопрос с реконструкцией мемориального комплекса решится в ближайшее время и памятная зона отдыха станет и предметом гордости горожан.