Народная стройка: кировчане вспоминают как возводился Дворец Мемориал

В августе Дворец творчества Мемориал отмечает юбилей - 45-летие. Для кировчан это не просто уникальное по своей архитектуре здание, но и мемориальная зона с особой атмосферой.
Алевтина Ивановна почти каждый день приходит в этот парк. Здесь она гуляет уже больше сорока лет. Сегодня кировчанка вспоминает, как вместе с другими комсомольцами помогала строить это здание.
АЛЕВТИНА ТЕРЕХОВА:
«Фая, помнишь ходили на субботники.. Весь город ходил. Помогали, строительные материалы подносили, где подмести, где убрать, где чего».
Торжественное открытие Дворца состоялось в августе 1974-го. Это была поистине народная стройка. Рабочие и служащие, школьники и пенсионеры перечисляли средства на специально открытый счет. В итоге было собрано 645 тысяч рублей - огромная сумма по тем временам.
АЛЕКСАНДР КИРИКОВ, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА МЕМОРИАЛ:
«Это ведь было, скажем так, порыв душ, сердца, это молодежь города, комсомольская организация, собирали средства».
Идея строительства Дворца пионеров принадлежала кировской молодежи конца 60-х. Они решили, что в городе должно быть место, где юное поколение будет заниматься творчеством, и в то же время помнить боевые подвиги земляков, не вернувшихся с войны. Так на территории появилась мемориальная зона с тремя холмами Славы и двенадцатью воинами.
АЛЕКСАНДР КИРИКОВ, ПЕДАГОГ- ОРГАНИЗАТОР МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА МЕМОРИАЛ:
«Мы видим коленопреклонный воин. В народе его называют Алеша. Вот, раньше были такие памятники. Он чтит своих погибших товарищей. Сюда возлагают цветы в День Победы, В день защитника отечества».
С момента открытия Дворца мальчишки и девчонки занимались в самых разных кружках. Здесь и сегодня юные кировчане находят занятия по всем творческим направлениям. Дворец ежегодно посещают пять тысяч детей.
СВЕТЛАНА КУДИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА МЕМОРИАЛ:
«Дворец - это атмосфера. Она и в его архитектуре, и в воздухе, и в том как люди между собой общаются, и в том как относятся к детям».
Как и в советские годы, все кружки для школьников бесплатные. Кроме того, сотрудникам удается поддерживать здание в хорошем состоянии и даже частично делать ремонт. Здесь очень надеются, что вопрос с реконструкцией мемориального комплекса решится в ближайшее время и памятная зона отдыха станет и предметом гордости горожан.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Для многих поколений кировчан Дворец пионеров связан с одним из самых счастливых периодов жизни - это детство и юность. Сложно себе представить, сколько ребят прошло через кружки Дворца за 45 лет. Окунуться в воспоминания можно уже осенью: с сентября здесь начнутся праздничные юбилейные мероприятия, посвященные 45-летию Дворца».