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Православные верующие отмечают Яблочный Спас

Православные верующие отмечают Яблочный Спас

Сегодня, 15:00
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Анастасия Елсукова

Православный мир отмечает Преображение Господне. Это большой праздник, который в народе еще называют Яблочный Спас.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Во всех храмах Вятки с утра начинаются торжественные службы. Прихожане несут с собой яблоки, груши, виноград, по традиции дожидаясь, когда после Божественной литургии пройдет чин освещения плодов нового урожая».

На территории Свято-Серафимовского собора, прямо под открытым небом, накрыли праздничный стол. Фрукты освещают в знак благодарности за собранный урожай и угощают ими всех желающих. Традиция давняя. И всё же главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок.

АНТОНИНА ДРЯГИНА:
«Это же Преображение Господне, большой очень праздник, и причащалась, готовилась к нему».





ЕЛЕНА РЫЛОВА:
«Обязательно нужно быть и детей Причастить. Господь с нами и мы с Ним».

Слово "Спас" сокращение от слова "Спаситель". Праздник Преображения Господня - это праздник в честь Спасителя. В его основе - евангельское событие, произошедшее на горе Фавор, когда трое апостолов увидели Иисуса Христа во всём Его Божественном величии.

ИЕРЕЙ АНДРЕЙ ПОЛЯКОВ:
«И вот перед ними Он преобразился. Свет Божественный воссиял, Его одежды белы, как снег стали и настолько это поразило их, что они уже потом не сомневались в Его Божественной природе».

Преображение Господне - один из 12 главных праздников в православном мире. Считается, что он призван прежде всего напомнить верующим о необходимости духовного преображения. Сейчас у верующих строгий пост, он завершится в конце августа, когда будут отмечать другой великий праздник - Успение Богородицы.

Православные верующие отмечают Яблочный Спас

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