Православные верующие отмечают Яблочный Спас

Православный мир отмечает Преображение Господне. Это большой праздник, который в народе еще называют Яблочный Спас.На территории Свято-Серафимовского собора, прямо под открытым небом, накрыли праздничный стол. Фрукты освещают в знак благодарности за собранный урожай и угощают ими всех желающих. Традиция давняя. И всё же главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок.Слово "Спас" сокращение от слова "Спаситель". Праздник Преображения Господня - это праздник в честь Спасителя. В его основе - евангельское событие, произошедшее на горе Фавор, когда трое апостолов увидели Иисуса Христа во всём Его Божественном величии.Преображение Господне - один из 12 главных праздников в православном мире. Считается, что он призван прежде всего напомнить верующим о необходимости духовного преображения. Сейчас у верующих строгий пост, он завершится в конце августа, когда будут отмечать другой великий праздник - Успение Богородицы.