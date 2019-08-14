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В ночь на 20 августа Нововятский район будет обесточен.

В ночь на 20 августа Нововятский район будет обесточен.

Сегодня, 15:36
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В ночь на 20 августа Нововятский район будет обесточен.
По информации Кировэнерго, в Нововятске будет проводиться плановая замена грозотроса на участке пересечения воздушных линий 110 кВ «Вятка - Киров №1» и «Вятка - Киров №2».

Для проведения данных работ необходимо обесточить подстанцию 110 кВ «Лыжная», от которой осуществляется электроснабжение части Нововятского района города Кирова.

Время проведения работ - с 02.00 до 06.00, после чего энергоснабжение потребителей полностью восстановят.

Жителей Нововятского района просят с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и принять меры для защиты бытовой техники от возможных перепадов напряжения в сети. 

По вопросам электроснабжения потребители могут обращаться в Контакт-центр «Россети Центр и Приволжье» по телефону: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). 

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