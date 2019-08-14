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В Кировской области открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси

В Кировской области открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси

Сегодня, 16:14
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В Кировской области открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси
По информации министерства охраны окружающей среды, геологическое изучение которых проводилось за счет средств инвесторов.

Новое месторождения песчано-гравийной смеси «Ардашевское-2» было открыто в Зуевском районе.

Общие запасы полезного ископаемого составляют свыше 900 тыс. куб. метров.

Разработчику участка рекомендовано обратиться в министерство охраны окружающей среды региона для получения лицензии на пользование недрами на вновь открытом месторождении.

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