В Кировской области открыли новое месторождение песчано-гравийной смеси

По информации министерства охраны окружающей среды, геологическое изучение которых проводилось за счет средств инвесторов.Новое месторождения песчано-гравийной смеси «Ардашевское-2» было открыто в Зуевском районе.Общие запасы полезного ископаемого составляют свыше 900 тыс. куб. метров.Разработчику участка рекомендовано обратиться в министерство охраны окружающей среды региона для получения лицензии на пользование недрами на вновь открытом месторождении.