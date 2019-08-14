"Горбатый" переезд снова закроют на ремонт.

Жд переезд в Нововятском районе города Кирова закроют для движения автотранспорта с 20 на 21 августа.Движение на 970 км перегона Поздино - Полой будет ограничено в связи проведением ремонтных работ:- с 16:00 до 22:00 20 августа 2019 года - частичное ограничение движения автотранспорта,- с 22:00 20 августа до 14:00 21 августа движение автотранспорта будет полностью закрыто.ГЖД просит жителей Кирова учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.