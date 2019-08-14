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В Слободском встретились потомки воинов легендарной 311-й стрелковой дивизии.

В Слободском встретились потомки воинов легендарной 311-й стрелковой дивизии.

Сегодня, 17:57
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Валентина Палкина

18 августа в Слободском районе прошла встреча исследователей и родственников воинов 311-й стрелковой дивизии. Многие бойцы погибли или пропали без вести именно в этот день в 1941 году, когда дивизия приняла свой первый бой. Работа поисковиков по уточнению судьбы фронтовиков-слобожан поддержана Президентским грантом.

Уже готова передвижная выставка фотографий Даниила Онохина. Это - летопись всего боевого пути дивизии. Снимки сделаны в тылу, в разведке, на передовой. Фронтовой фотограф работал в труднейших условиях - в землянке или в лесу у костра, в мороз, когда замерзают химрастворы. Нередко приходилось проявлять плёнки в телеге, в момент движения, вспоминал Даниил Федорович. "Я лежал, наглухо прикрытый плащ-палатками, и придерживал крышки кастрюлек, чтобы не расплескались проявитель и закрепитель». Результатом исследований, которые провела Марина Колеватых, стали неожиданные цифры. Выяснилось, что с войны
вернулось 309 слобожан, а не 80, как считалось ранее. А 26 слобожан прошли весь боевой путь 311-й стрелковой дивизии.

МАРИНА КОЛЕВАТЫХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 311-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ:
«Желудков Сергей Васильевич, слесарь автороты, Мошонкин Дмитрий Никанорович, лейтенант, командир взвода автороты, хотелось бы найти его родственников, Журавлев Андрей Иванович, старший лейтенант, политрук, тоже ищем родственников».

Удалось установить и судьбу тех, кто не дожил до Победы. Константин Иванович Кропачев запечатлен на многих фронтовых фотографиях. Командир взвода 595 сапёрного батальона 311-й дивизии был награжден двумя медалями «За отвагу», и двумя орденами Красной Звезды. Погиб 17 июля 1944-го при выполнении задания на реке Сарьяна в Витебской области. Благодаря исследованиям появилась надежда узнать, где окончил свой боевой путь Яков Иванович Черных.

НАТАЛЬЯ НЕВИНСКАЯ, ВНУЧКА БОЙЦА 311-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ:
«Дети были - 9, 8, 6 лет и год, совсем маленькие. Ему было 34 года, в 42 году он пропал без вести. Бабушка моя в 30 лет осталась с детьми, всю войну их кормила, воспитывала, и концу войны они все были живы, вот это дочка Якова Ивановича».

18 августа, в день, когда в 1941 году воины-слобожане приняли боевое крещение, их дети, внуки и правнуки почтили память павших. В первом же бою под городом Чудовом Новгородской области 311-я стрелковая дивизия понесла страшные потери, в строю осталась только четверть личного состава. Исследовательская работа будет продолжена в рамках реализации проекта «Чтоб не забылась та война», получившего Президентский грант.

В Слободском встретились потомки воинов легендарной 311-й стрелковой дивизии.

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