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Без элементарных удобств: в сложных условиях проживает семья кировских инвалидов

Без элементарных удобств: в сложных условиях проживает семья кировских инвалидов

Сегодня, 11:42
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Иван Швецов

В Кирове рядом с микрорайоном «Солнечный берег» живет без элементарных удобств семья двух инвалидов.

Галина Бывальцева живет в этом доме со своим мужем Александром Кречуняком больше 10 лет. Галина инвалид, ходить она не может. У Александра тяжелая астма, которая также не позволят далеко отходить от дома и носить тяжести. А носить приходится. За водой - на ключ. За продуктами - в магазин. Надо купить свечек и керосин. Дома нет электричества.

ГАЛИНА БЫВАЛЬЦЕВА:
«Я жалуюсь на то, что мне негде помыться, вода замерзает, электричество нет, лечение мне нужно, места жительства у меня нету».

Галина родом из Пермского края, вся ее родня там. А родственники Александра живут в Кирове.


АЛЕКСАНДР КРЕЧУНЯК:
«Сын приходит нам помогает, баня развалилась, разобрали её на дрова. Зимой, когда замерзает ручей, топим снег. Больше никак».

Социальные службы в Кирове в курсе тяжелой жизненной ситуации в семье и неоднократно предлагали помощь.





АЛЕКСАНДР ЯКИМЕНКО, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
«Мы предлагали им помощь соцработника, помещение в интернат, помощь одеждой и едой. Они от всего отказываются. Единственное, что им нужно - это жильё».

Семья поставлена на очередь в получении жилья, но шансы призрачные, особенно если учитывать , что никаких документов, подтверждающих право жить в этом доме у них нет. Добраться до избушки довольно сложно - на машине не подъедешь, только пешком по крутой тропинке. Если бы супружеская чета согласилась принять помощь хотя бы от соцработника или Галина переехала в интернат - жизнь бы стала намного легче. Но от этих вариантов они категорически отказываются. В такой ситуации помочь им может только чудо, например дети (их четверо) обеспечат родителей сносным жильём. Но и Галина и Александр не очень-то на это рассчитывают.

Без элементарных удобств: в сложных условиях проживает семья кировских инвалидов

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