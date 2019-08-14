Без элементарных удобств: в сложных условиях проживает семья кировских инвалидов

В Кирове рядом с микрорайоном «Солнечный берег» живет без элементарных удобств семья двух инвалидов.Галина Бывальцева живет в этом доме со своим мужем Александром Кречуняком больше 10 лет. Галина инвалид, ходить она не может. У Александра тяжелая астма, которая также не позволят далеко отходить от дома и носить тяжести. А носить приходится. За водой - на ключ. За продуктами - в магазин. Надо купить свечек и керосин. Дома нет электричества.Галина родом из Пермского края, вся ее родня там. А родственники Александра живут в Кирове.Социальные службы в Кирове в курсе тяжелой жизненной ситуации в семье и неоднократно предлагали помощь.Семья поставлена на очередь в получении жилья, но шансы призрачные, особенно если учитывать , что никаких документов, подтверждающих право жить в этом доме у них нет. Добраться до избушки довольно сложно - на машине не подъедешь, только пешком по крутой тропинке. Если бы супружеская чета согласилась принять помощь хотя бы от соцработника или Галина переехала в интернат - жизнь бы стала намного легче. Но от этих вариантов они категорически отказываются. В такой ситуации помочь им может только чудо, например дети (их четверо) обеспечат родителей сносным жильём. Но и Галина и Александр не очень-то на это рассчитывают.