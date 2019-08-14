Прямой эфир
16 авг 17:06 История с убийством 2-летнего мальчика в Кирове получила продолжение. 15 авг 22:11 В Кирове мать призналась в убийстве 2-летнего ребенка. 16 авг 11:17 В посёлке Северном закрытие колонии может оставить местных жителей без воды и тепла. 15 авг 09:50 Трагедия на улице Дружбы 14 авг 14:41 В Опарино строят новый детский сад на 100 мест 14 авг 17:16 Супруги из Опаринского района победили в конкурсе «Семья года» 14 авг 14:45 Кировчане отмечают Медовый Спас 14 авг 17:09 В Кирове продолжается ремонт придомовых территорий. 15 авг 17:14 В Слободском и Омутнинске проведут рекультивацию свалок 15 авг 11:40 Узнать о работе правоохранителей: МВД провело акцию для детей
$
66,78
73,98
20 августа 22:32
20 авг 17:36 Развивать экономику и культуру приехала в Киров делегация из Санкт-Петербурга 20 авг 17:04 По путепроводу в Чистые пруды будут курсировать два автобусных маршрута. 20 авг 15:20 В Мурашах планируют возродить кинотеатр 20 авг 15:11 Тротуар на Комсомольской нуждается в ремонте. 20 авг 14:55 В Кирове в работе системы электронного проездного произошел сбой. 20 авг 11:47 В Кирове состоялся первый межрегиональный чемпионат по скандинавской ходьбе. 20 авг 11:42 Без элементарных удобств: в сложных условиях проживает семья кировских инвалидов 20 авг 11:33 «Этика пыли» - в Кирове проходит необычная выставка 20 авг 11:28 В России ужесточили наказание за непропуск «скорой» 19 авг 17:57 В Слободском встретились потомки воинов легендарной 311-й стрелковой дивизии.
В Кирове в работе системы электронного проездного произошел сбой.

В Кирове в работе системы электронного проездного произошел сбой.

Сегодня, 14:55
174

В Кирове в работе системы электронного проездного произошел сбой.
В результате сбоя в системе кировчане могут получить SMS о списании платы за проезд.

По информации ЦДС, такое сообщение может придти жителям Кирова, которые в марте и апреле 2019 года оплачивали проезд банковской картой.

В связи с техническим сбоем программного обеспечения часть операций оплаты проезда в общественном транспорте по банковским картам за март-апрель не была обработана. Поэтому не был произведен расчет (списание средств с карты) за поездку.

После проведения технических работ проблема была устранена.

Но у некоторых пассажиров была выявлена задолженность за поездки. В связи с этим 21 августа будут произведены операции по оплате за поездки, совершенные в марте и апреле текущего года, о чем держателям карт будут направлены SMS-уведомления.

Детальную историю оплаты проезда можно посмотреть на сайте ООО «Электронный проездной» <http://www.ekarta43.ru/transport_card/bank_card.html>.

По всем вопросам кировчане могут обращаться в претензионный центр 8(8332)485-999.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама