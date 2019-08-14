В Кирове в работе системы электронного проездного произошел сбой.

В результате сбоя в системе кировчане могут получить SMS о списании платы за проезд.По информации ЦДС, такое сообщение может придти жителям Кирова, которые в марте и апреле 2019 года оплачивали проезд банковской картой.В связи с техническим сбоем программного обеспечения часть операций оплаты проезда в общественном транспорте по банковским картам за март-апрель не была обработана. Поэтому не был произведен расчет (списание средств с карты) за поездку.После проведения технических работ проблема была устранена.Но у некоторых пассажиров была выявлена задолженность за поездки. В связи с этим 21 августа будут произведены операции по оплате за поездки, совершенные в марте и апреле текущего года, о чем держателям карт будут направлены SMS-уведомления.Детальную историю оплаты проезда можно посмотреть на сайте ООО «Электронный проездной» .По всем вопросам кировчане могут обращаться в претензионный центр 8(8332)485-999.