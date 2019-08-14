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Тротуар на Комсомольской нуждается в ремонте.

Тротуар на Комсомольской нуждается в ремонте.

Сегодня, 15:11
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Альбина Самигуллина

Горожан, а особенно жителей дома №15 по улице Комсомольской, беспокоит состояние тротуара, который находится рядом с проезжей частью.

В центре города на улице Комсомольской каждый раз, как проходит дождь, появляется большая лужа. Как говорится, ни пройти, ни проехать. Людям приходится обходить её по газону.

ВЕРА ЮРКИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №15 ПО УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ:
«Как ходить людям вот по такому тротуару, как? Вот у меня одна - 92 года, слепая, вот ещё народ стоит - им за 90 лет тоже, как ходить людям и не только нашим людям. Пенсионный - рядом, налоговая – рядом».

Вера Петровна уже в течение нескольких лет пытается выяснить причину. Недавно из администрации города ей пришел ответ, что на этот год ремонт этой части тротуара не запланирован, но его устройство включено в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Киров"» на 2018-2022 годы.

ВЕРА ЮРКИНА, ЖИТЕЛЬ ДОМА №15 ПО УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ:
«От Карла Маркса до нашего дома везде сделана тротуарная плитка, остался один наш дом, почему не сделали - не знаю».

Как можно заметить, с наступлением дождливой погоды на кировских дорогах и тротуарах повсеместно появляются лужи. И жителям проблематично не только не испачкать обувь и одежду, а просто пройти. Даже на центральных улицах появляются деревянные конструкции, собранные из подручных средств, чтобы хоть как-то улучшить жизнь горожанам.

Тротуар на Комсомольской нуждается в ремонте.

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