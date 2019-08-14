Тротуар на Комсомольской нуждается в ремонте.

Горожан, а особенно жителей дома №15 по улице Комсомольской, беспокоит состояние тротуара, который находится рядом с проезжей частью.В центре города на улице Комсомольской каждый раз, как проходит дождь, появляется большая лужа. Как говорится, ни пройти, ни проехать. Людям приходится обходить её по газону.Вера Петровна уже в течение нескольких лет пытается выяснить причину. Недавно из администрации города ей пришел ответ, что на этот год ремонт этой части тротуара не запланирован, но его устройство включено в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Киров"» на 2018-2022 годы.Как можно заметить, с наступлением дождливой погоды на кировских дорогах и тротуарах повсеместно появляются лужи. И жителям проблематично не только не испачкать обувь и одежду, а просто пройти. Даже на центральных улицах появляются деревянные конструкции, собранные из подручных средств, чтобы хоть как-то улучшить жизнь горожанам.