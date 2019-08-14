По путепроводу в Чистые пруды будут курсировать два автобусных маршрута.

После открытия моста пассажиров в новый микрорайон будут доставлять автобусы № 5 и № 90.Строительство одного из крупнейших дорожных объектов региона практически завершено. В настоящее время проводятся высадка деревьев, обустройство газонной части и тротуаров.Срок приемки путепровода в эксплуатацию остается неизменным - 31 августа.В связи с открытием новой дороги по улице Ивана Попова городская комиссия утвердила маршруты автобусного сообщения через путепровод.будет отправляться от ул. Заводской существующим маршрутом, далее от железнодорожного вокзала по ул. Чапаева - ул. Красина - ул. Щорса - по новому путепроводу - ул. Ивана Попова - ул. Чистопрудненская - ул. 4-й Пятилетки до остановки «Улица Песочная».также пройдет обычным маршрутом через слободу Курочкины по ул. Лесной - далее ул. Советская - слобода Столбики - ул. Украинская - ул. Чистопрудненская - ул. Ивана Попова (по путепроводу) - ул. Щорса - по существующему маршруту.И внесены временные изменения в работуПричина - работы на водоводе по улице Некрасова. Началось устранение аварии на водоводе по улице Некрасова в районе пересечения с улицей Попова со стороны ДК «Космос». На время проведения земляных работ из маршрута № 23 исключены остановки «Кинотеатр «Дружба» и «Дворец культуры «Космос».Сейчас для автобусов проработаны объездные пути - от ул. Щорса по ул. Ивана Попова, ул. Некрасова далее по обычному маршруту.