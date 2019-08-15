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На Лобановском кладбище появились "журавлики памяти"

На Лобановском кладбище появились "журавлики памяти"

Сегодня, 11:30
167
Альбина Самигуллина

В Кирове на Лобановском кладбище состоялось духовно-патриотическое мероприятие «Журавлики нашей памяти».

Со времён Великой Отечественной войны прошло почти 75 лет, но далеко не все семьи знают о судьбах своих родных и близких. Много ещё осталось захоронений, о которых не знает никто. Наша область не исключение. Волонтёры организации "Вятское общество во имя святителя и чудотворца Николая" с апреля начали составлять картотеки описаний захоронений и списков людей, похороненных на период войны. Всё началось с Лобановского кладбища.

ОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ":
«Прежде чем подойти к памятнику и записать данные с этого памятника, надо очистить территорию вокруг него, потому что почти 50% этих захоронений просто пришли в негодность. И поэтому нужно было очистить от кустарников, от деревьев и переписать».

Всего найдено 646 таких захоронений, некоторые из них - безымянные. Само мероприятие посвятили детям, было найдено 55 могил. Настоятель Спасского собора Петр Машковцев провел поименную панихиду детских захоронений, а потом в церкви Священномученика Михаила Тихоницкого участники возложили самодельных журавликов в память о погибших детях.

ОЛЬГА СТАНКЕВИЧ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ЧИСТАЯ ПАМЯТЬ":
«В дальнейшем, эта работа у нас должна вылиться в областной большой проект, потому что это пилотный проект - Лобановское кладбище. Сюда мы уже должны дальше подключать архивы и начинать заниматься поисками тех родственников, у которых заброшены захоронения».

Лобановское - кладбище госпитальное, и, в основном, в те времена здесь были похоронены именно кировчане, которые работали в тылу. Этим проектом заинтересовались многие горожане: от учеников православной гимназии до представителей областного совета ветеранов.

ЛЮДМИЛА ШАТУНОВА:
«Наш девиз - чтобы помнили о тех, кто в такую трудную ситуацию смог выстоять, выжить а те, кто погиб, мы помним о них. И сегодня, и покуда будем живы - всегда будем помнить».

Поиски захоронений будут продолжаться и на других кладбищах. По итогам работы организаторы проекта планируют составить Книгу Памяти.

На Лобановском кладбище появились

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