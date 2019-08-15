На Лобановском кладбище появились "журавлики памяти"

В Кирове на Лобановском кладбище состоялось духовно-патриотическое мероприятие «Журавлики нашей памяти».Со времён Великой Отечественной войны прошло почти 75 лет, но далеко не все семьи знают о судьбах своих родных и близких. Много ещё осталось захоронений, о которых не знает никто. Наша область не исключение. Волонтёры организации "Вятское общество во имя святителя и чудотворца Николая" с апреля начали составлять картотеки описаний захоронений и списков людей, похороненных на период войны. Всё началось с Лобановского кладбища.Всего найдено 646 таких захоронений, некоторые из них - безымянные. Само мероприятие посвятили детям, было найдено 55 могил. Настоятель Спасского собора Петр Машковцев провел поименную панихиду детских захоронений, а потом в церкви Священномученика Михаила Тихоницкого участники возложили самодельных журавликов в память о погибших детях.Лобановское - кладбище госпитальное, и, в основном, в те времена здесь были похоронены именно кировчане, которые работали в тылу. Этим проектом заинтересовались многие горожане: от учеников православной гимназии до представителей областного совета ветеранов.Поиски захоронений будут продолжаться и на других кладбищах. По итогам работы организаторы проекта планируют составить Книгу Памяти.