В Кирове реализуется народный проект "Купель"

В кировском микрорайоне Филейка появится благоустроенный родник с купелью. За работу берётся инициативная группа неравнодушных кировчан.Понятие родника знакомо и городскому, и деревенскому жителю. Вода в нем проточная, поэтому никогда не застаивается, а остается свежей, чистой и прохладной.В Кирове есть несколько таких родников. Один с самой чистой водой, по мнению экспертов, находится в районе Филейки, в конце Северной набережной. Если идти по асфальтированной дорожке, можно найти неприметную тропинку, спускающуюся по склону. Местные жители хорошо знают этот источник.Активисты планируют обеспечить комфортный и безопасный спуск к источнику в любое время года. Благоустроить источник для набора воды с установкой кранов и декоративной чаши. Установить купель, обустроить рядом смотровую площадку со скамейками.Работы по благоустройству активисты планируют завершить осенью. Кстати, в городской администрации берут новый объект под контроль. За его чистотой в дальнейшем будет следить город.