В Кирове реализуется народный проект "Купель"

В кировском микрорайоне Филейка появится благоустроенный родник с купелью. За работу берётся инициативная группа неравнодушных кировчан.
Понятие родника знакомо и городскому, и деревенскому жителю. Вода в нем проточная, поэтому никогда не застаивается, а остается свежей, чистой и прохладной.
В Кирове есть несколько таких родников. Один с самой чистой водой, по мнению экспертов, находится в районе Филейки, в конце Северной набережной. Если идти по асфальтированной дорожке, можно найти неприметную тропинку, спускающуюся по склону. Местные жители хорошо знают этот источник.
- Знаю, что ходят туда, берут воду. Хорошая вода, чистая.
Активисты планируют обеспечить комфортный и безопасный спуск к источнику в любое время года. Благоустроить источник для набора воды с установкой кранов и декоративной чаши. Установить купель, обустроить рядом смотровую площадку со скамейками.
ЕЛЕНА ЮРКИНА, АКТИВИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ "ТРАНСФОРМАЦИЯ":
«Цель этого проекта благоустроить родник и построить купель для принятия водных процедур».
ЛЕВ БАКШТАЕВ, АКТИВИСТ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ "ТРАНСФОРМАЦИЯ":
«Каждые 2-3 месяца мы реализуем подобные проекты. Нам помогают меценаты. Помогают стройматериалами, винтовыми сваями. Предоставят сруб для купели».
Работы по благоустройству активисты планируют завершить осенью. Кстати, в городской администрации берут новый объект под контроль. За его чистотой в дальнейшем будет следить город.