86 опасны: проверка выявила недостаточно оборудованные пешеходные переходы

В Кирове проверяют пешеходные переходы вблизи школ. Их безопасность в преддверии начала учебного года оценивают сотрудники ГИБДД.
Истина проста - насколько правильно оборудован пешеходный переход, зависит безопасность детей, которые учатся в школе неподалеку. На улице Горбуновой около школы № 22 еще ведутся работы.
ВИТАЛИЙ ЛЫСОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:
«Ведутся дорожные работы по восстановлению дорожного полотна, в связи с тем, что оно не соответствовало ГОСТу и нормативным стандартам. В дальнейшем здесь будет нанесена дорожная разметка, и пешеходный переход за нами тоже будет приводиться к нормативным стандартам».
На улице Современной переход к школе номер 11 обозначен только знаками пешеходного перехода. Здесь нет ни ограждений, ни знаков ограничения скорости, ни знаков, информирующих о том, что на проезжей части могут появиться дети. Но главное - отсутствует разметка на пешеходном переходе. И это далеко не единичные случаи.
ВИТАЛИЙ ЛЫСОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:
«По результатам проверки было выявлено 86 переходов, которые не соответствуют нормативным стандартам в области обеспечения безопасности дорожного движения, в результате чего возбуждено дело об административном правонарушении в отношении владельца уличной дорожной сети».
Исправлять выявленные проблемы придется в самое ближайшее время. Первое сентября не за горами, а дорога в школу всё-таки должна быть безопасной.