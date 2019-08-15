86 опасны: проверка выявила недостаточно оборудованные пешеходные переходы

В Кирове проверяют пешеходные переходы вблизи школ. Их безопасность в преддверии начала учебного года оценивают сотрудники ГИБДД.Истина проста - насколько правильно оборудован пешеходный переход, зависит безопасность детей, которые учатся в школе неподалеку. На улице Горбуновой около школы № 22 еще ведутся работы.На улице Современной переход к школе номер 11 обозначен только знаками пешеходного перехода. Здесь нет ни ограждений, ни знаков ограничения скорости, ни знаков, информирующих о том, что на проезжей части могут появиться дети. Но главное - отсутствует разметка на пешеходном переходе. И это далеко не единичные случаи.Исправлять выявленные проблемы придется в самое ближайшее время. Первое сентября не за горами, а дорога в школу всё-таки должна быть безопасной.