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В Кирове вспоминали историю вятской ветеринарии

В Кирове вспоминали историю вятской ветеринарии

Сегодня, 17:12
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Валентина Палкина

Дети сотрудников ветслужбы смогли больше узнать о профессии родителей и о становлении ветеринарного дела родного края. Экскурсия в музее была приурочена к профессиональному празднику, который отмечается 31 августа.

В 1868 году на вятскую землю были приглашены первые четыре ветврача, именно тогда в губернии началось организованное, квалифицированное ветеринарное обслуживание. И уже через шесть лет в Вятке прошел первый съезд земских ветврачей, при этом первый Всероссийский провели почти три десятилетия спустя. Фонд музея насчитывает более тысячи экспонатов. Это инструменты, оборудование, мебель, спецодежда, исторические документы, есть даже противогаз для лошади.

ЕЛЕНА ЛЫСКОВА, ВЕДУЩИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ОБЛАСТНОЙ ВЕТСТАНЦИИ:
«Лошадей в Первую мировую войну использовали как транспортное средство, перевозили не только обозы с ранеными, но и ядохимикаты. Животные проходили через задымленные территории. Очень интересная коллекция есть по внутренним органам, по паразитам. Важные экспонаты. Наглядно показываем и объясняем детям, зачем нужно мыть руки перед едой. Почему нельзя грызть ногти и ручки в школе, чтобы соблюдали правила личной гигиены».

На экскурсиях школьники и студенты открывают для себя опасности болезней, общих для человека и животных, узнают, как защитить от них себя и своих питомцев. Именно здесь, среди музейных экспонатов, собранных со всех районов Кировской области, находит свое вещественное воплощение профессия ветеринарного врача.

СЕРГЕЙ ЧУЧАЛИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Задавая вопрос ребятам, а чем занимается ветеринарный врач, чаще всего слышим - лечит собак и кошек, посетив музей, они понимают, что работа ветеринарного врача многопрофильная, основной объем - сельскохозяйственное производство, переработка, это базы, склады по хранению продукции, попав на прилавки магазинов, продукция неоднократно проходит через руки ветеринарного врача».

Детей сотрудников ветеринарной службы пригласили на экскурсию в музей в преддверии профессионального праздника, который отмечается в России 31 августа. Он был учрежден в 2014 году и посвящен покровителям животных святым Флору и Лавру.

В Кирове вспоминали историю вятской ветеринарии

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