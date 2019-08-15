В Кирове вспоминали историю вятской ветеринарии

Дети сотрудников ветслужбы смогли больше узнать о профессии родителей и о становлении ветеринарного дела родного края. Экскурсия в музее была приурочена к профессиональному празднику, который отмечается 31 августа.В 1868 году на вятскую землю были приглашены первые четыре ветврача, именно тогда в губернии началось организованное, квалифицированное ветеринарное обслуживание. И уже через шесть лет в Вятке прошел первый съезд земских ветврачей, при этом первый Всероссийский провели почти три десятилетия спустя. Фонд музея насчитывает более тысячи экспонатов. Это инструменты, оборудование, мебель, спецодежда, исторические документы, есть даже противогаз для лошади.На экскурсиях школьники и студенты открывают для себя опасности болезней, общих для человека и животных, узнают, как защитить от них себя и своих питомцев. Именно здесь, среди музейных экспонатов, собранных со всех районов Кировской области, находит свое вещественное воплощение профессия ветеринарного врача.Детей сотрудников ветеринарной службы пригласили на экскурсию в музей в преддверии профессионального праздника, который отмечается в России 31 августа. Он был учрежден в 2014 году и посвящен покровителям животных святым Флору и Лавру.