В День флага журналисты проверили знания кировчан о госсимволике

Сегодня отмечается День российского флага. Это один из самых "молодых" праздников современной России. Мы решили выяснить, знают ли кировчане, сколько лет одному из символов государства, и в каком порядке на российском триколоре располагаются цвета?Праздничная площадка окрасилась в бело-сине-красные цвета. Во всех городах к празднованию Дня флага подходят очень творчески, не стал исключением и Киров.Праздник относительно молодой: страна отмечает его всего лишь 25 лет, зато сам российский государственный символ - один из старейших в мире.Официального толкования цветов на флаге России не существует. Есть несколько версий. По одной из них, белая полоска означает чистоту, искренность, совершенство. Синяя - веру и верность. А красная - мужество, силу и кровь, пролитую за Родину.