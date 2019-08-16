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В День флага журналисты проверили знания кировчан о госсимволике

В День флага журналисты проверили знания кировчан о госсимволике

Вчера, 17:22
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Анастасия Елсукова

Сегодня отмечается День российского флага. Это один из самых "молодых" праздников современной России. Мы решили выяснить, знают ли кировчане, сколько лет одному из символов государства, и в каком порядке на российском триколоре располагаются цвета?

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В парке Победы сегодня ярко, шумно и многолюдно. На празднике, посвященном Дню российского триколора, много детей: и, действительно, отмечают его все, независимо от возраста»

- Скажи, какой праздник сегодня?
- День российского флага.

Праздничная площадка окрасилась в бело-сине-красные цвета. Во всех городах к празднованию Дня флага подходят очень творчески, не стал исключением и Киров.

ГАЛИНА БЕЛАН:
«Погода сегодня прекрасная, народу очень много. Это такое общее мероприятие, оно объединяет и помогает патриотическому воспитанию нашего молодого поколения».

Праздник относительно молодой: страна отмечает его всего лишь 25 лет, зато сам российский государственный символ - один из старейших в мире.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мы решили провести свой опрос и спросить у кировчан, а знают ли они в каком порядке располагаются цвета на российском триколоре? Для чистоты эксперимента мы отойдем от места празднования, чтобы не было подсказок».

Официального толкования цветов на флаге России не существует. Есть несколько версий. По одной из них, белая полоска означает чистоту, искренность, совершенство. Синяя - веру и верность. А красная - мужество, силу и кровь, пролитую за Родину.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Кульминацией праздника стал вынос огромного флага с надписью "Я люблю Россию": сфотографироваться с ним мог каждый желающий. Ну а далее дети запустили в небо воздушные шары цветов российского триколора».

В День флага журналисты проверили знания кировчан о госсимволике

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