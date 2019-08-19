В Кирове закроют девять маршрутов общественного транспорта

В Кирове планируется произвести масштабные изменения маршрутной сети города. Некоторые востребованные автобусы могут остаться в прошлом, а в отдельных районах, наконец, появится общественный транспорт.Жителей Кирова взбудоражила новость об изменении маршрутной схемы города. Уйдут в отставку такие протяженные маршруты как 87, 14 и многие другие. Особенно жителей интересует судьба автобусов, которые ходят в отдаленные районы, такие как Коминтерн или Нововятск.Представители рабочей группы по транспорту поясняют, что они переделывают сеть во благо горожан. Хотят убрать дублирующие маршруты, снизить "перепробег" автобусов и, в целом, уменьшить время ожидания транспорта.Планируется закрыть 9 из 37 существующих автобусных маршрутов и организовать два крупных пересадочных узла. Анатолий Курбатов опроверг новость о том, что жителям города придётся тратить на проезд в общественном транспорте чуть ли не 60 рублей.Но опять же это будет касаться только владельцев транспортных карт. Тем, кто будет оплачивать проезд наличкой или банковской карточкой, придётся за пересадку всё же заплатить.Не изменится маршрут автобуса №67 и всех троллейбусов, кроме 14-го. Проект пока не утверждён. Новую маршрутную сеть планируют внедрить с июля 2020 года.Однако, некоторые корректировки произойдут в самом скором времени. Не один десяток лет жители слобод Кокуй и Леваши, чтобы добраться до города, ходят до автобусной остановки пешком от полутора до трёх километров. Но в этом году решено продлить маршрут №52 в эти населённые пункты.Хотя некоторые жители относятся к изменениям не совсем положительно. Маршрут собираются запустить с начала учебного года.Также вырублены кустарники, которые создавали помехи в зоне видимости, установлены опоры освещения, в ближайшее время появятся светильники, размещены дорожные знаки и остановочный павильон. Изменения коснутся и жителей Чистых Прудов: будут продлены маршруты №5 и №90 - они проследуют в микрорайон по новому путепроводу.В целом после изменения схемы движения маршрутного транспорта в Чистые Пруды микрорайон будут обеспечивать пять маршрутов. Если же интенсивность и загрузка движения превзойдёт ожидания, то в администрации города обещают по мере поступления проблем корректировать транспортную сеть.