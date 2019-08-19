В Кирове закроют девять маршрутов общественного транспорта

В Кирове планируется произвести масштабные изменения маршрутной сети города. Некоторые востребованные автобусы могут остаться в прошлом, а в отдельных районах, наконец, появится общественный транспорт.
Жителей Кирова взбудоражила новость об изменении маршрутной схемы города. Уйдут в отставку такие протяженные маршруты как 87, 14 и многие другие. Особенно жителей интересует судьба автобусов, которые ходят в отдаленные районы, такие как Коминтерн или Нововятск.
Представители рабочей группы по транспорту поясняют, что они переделывают сеть во благо горожан. Хотят убрать дублирующие маршруты, снизить "перепробег" автобусов и, в целом, уменьшить время ожидания транспорта.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ТРАНСПОРТУ Г. КИРОВА:
«Они сейчас будут ездить там, допустим, с Нововятска до вокзала или до Филармонии, делая круг и уезжая обратно. И километраж, который они объезжают за один раз, снизится с 28 километров до 14. Соответственно, раз меньше будет ехать сам автобус, то количество автобусов, ну не меняя количество автобусов на этом маршруте, частота движения станет больше. То есть если раньше на остановке человек стоял 20-25 минут, ожидая нужный автобус, то сейчас он будет стоять 6-7 минут».
Планируется закрыть 9 из 37 существующих автобусных маршрутов и организовать два крупных пересадочных узла. Анатолий Курбатов опроверг новость о том, что жителям города придётся тратить на проезд в общественном транспорте чуть ли не 60 рублей.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ТРАНСПОРТУ Г. КИРОВА:
«Сейчас пересадки будут бесплатными, то человек может садиться на любой другой автобус, подходящему по направлению и потом бесплатно пересесть на другой».
Но опять же это будет касаться только владельцев транспортных карт. Тем, кто будет оплачивать проезд наличкой или банковской карточкой, придётся за пересадку всё же заплатить.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, ЧЛЕН РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ТРАНСПОРТУ Г. КИРОВА:
«Это нужно для того, чтобы избавиться от ненужных наличных денег, потому что сейчас есть понимание у администрации, что в городе есть перевозчики, которые возят людей не отчитываясь, то есть это абсолютно серые схемы. Наличка никуда не сдаётся, ничего не учитывается, то есть деньги уходят в карман без налогов, без всего».
Не изменится маршрут автобуса №67 и всех троллейбусов, кроме 14-го. Проект пока не утверждён. Новую маршрутную сеть планируют внедрить с июля 2020 года.
Однако, некоторые корректировки произойдут в самом скором времени. Не один десяток лет жители слобод Кокуй и Леваши, чтобы добраться до города, ходят до автобусной остановки пешком от полутора до трёх километров. Но в этом году решено продлить маршрут №52 в эти населённые пункты.
- Зимой вообще, там у нас заячья тропа, и больше ни старушкам, никуда - ни до поликлиники не дойти. Вообще в город не выбраться. Приходится вот так - мучиться ходить. Ну мы очень ждём, что будет автобусное сообщение пятьдесят второго маршрута хотя бы до Нововятска.
Хотя некоторые жители относятся к изменениям не совсем положительно. Маршрут собираются запустить с начала учебного года.
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Как мы видим, уже спланирован разворотный круг, но пока что ещё не совсем доделан. В ближайшие дни здесь будет выполнено уплотнение грунта, а на следующей неделе уложат бетонные плиты».
Также вырублены кустарники, которые создавали помехи в зоне видимости, установлены опоры освещения, в ближайшее время появятся светильники, размещены дорожные знаки и остановочный павильон. Изменения коснутся и жителей Чистых Прудов: будут продлены маршруты №5 и №90 - они проследуют в микрорайон по новому путепроводу.
ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТРАНСПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Маршрут №5 пойдет со стороны улицы Комсомольской - Чапаева - Красина и до улицы Попова. Как раз по путепроводу в сторону микрорайона Чистые Пруды. И конечная остановка - разворот - будет на остановке "Улица Песочная". Девяностый маршрут будет следовать от слободы Курочкино по улице Лесной. Улица Советская и в сторону путепровода уже по существующему маршруту».
В целом после изменения схемы движения маршрутного транспорта в Чистые Пруды микрорайон будут обеспечивать пять маршрутов. Если же интенсивность и загрузка движения превзойдёт ожидания, то в администрации города обещают по мере поступления проблем корректировать транспортную сеть.