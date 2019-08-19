В музее Воинской славы вспоминали Курскую битву

Сегодня в России отмечается День воинской славы в честь победы советских войск в Курской битве. Сражение на Огненной дуге завершило коренной перелом.Начавшаяся 5 июля 1943 года Курская битва продолжалась 50 дней и благодаря героизму советских воинов сорвала крупное наступление сил вермахта. В кровопролитных боях участвовало немало наших земляков. Маршал Конев командовал тогда войсками Степного фронта.23 августа 1943-го, день освобождения Харькова от фашистов стал днем победного завершения Курской битвы. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и гнала фашистов на Запад. В Музее воинской славы к этой дате представлена небольшая экспозиция, включающая и боевые награды, и модели боевой техники тех лет.На Огненной дуге советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Орденами и медалями награждены свыше 100 тысяч бойцов, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. И 23 августа сейчас отмечается День воинской славы России.