В музее Воинской славы вспоминали Курскую битву

Сегодня в России отмечается День воинской славы в честь победы советских войск в Курской битве. Сражение на Огненной дуге завершило коренной перелом.
Начавшаяся 5 июля 1943 года Курская битва продолжалась 50 дней и благодаря героизму советских воинов сорвала крупное наступление сил вермахта. В кровопролитных боях участвовало немало наших земляков. Маршал Конев командовал тогда войсками Степного фронта.
ДЕНИС ГРИШИН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Иван Степанович Конев так спланировал боевую операцию, что войска просто обошли город, и немцы были вынуждены просто отступать. Уличных боев в Харькове не было, такая тактика Конева нашла свое отражение и в последующих боевых операциях».
23 августа 1943-го, день освобождения Харькова от фашистов стал днем победного завершения Курской битвы. Стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии, которая продолжала освобождать страну от немецких захватчиков и гнала фашистов на Запад. В Музее воинской славы к этой дате представлена небольшая экспозиция, включающая и боевые награды, и модели боевой техники тех лет.
ДЕНИС ГРИШИН, ЛЕКТОР-ЭКСКУРСОВОД МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ:
«Знаменитый танк Тигр, на который немцы делали очень большую ставку во время этой битвы, фрагмент танковой брони. Такая интересная листовка, которая раздавалась нашим солдатам. Уязвимые места немецкой бронетехники, попадая куда, ее легко вывести из строя».
На Огненной дуге советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Орденами и медалями награждены свыше 100 тысяч бойцов, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. И 23 августа сейчас отмечается День воинской славы России.