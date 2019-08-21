В Нововятске продолжается реставрация набережной.

Масштабные работы по благоустройству верхней и нижней набережной в Нововятском районе проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».На сегодня почти вся территория набережной подготовлена для укладки брусчатки.Продолжается строительство главной лестницы, устанавливают декоративных ограждений, завершается обустройство пандусов. Для монтажа готово оборудование детской и спортивной площадок.Подрядчики работают в графике. Реконструкция Нововятской набережной выполнена на 50% от запланированного объема.В ближайшее время здесь будут обустроены велодорожки, установлено 267 новых светильников.Реконструкция набережной завершит комплексное благоустройство улицы тренера Пушкарева.