В Нововятске продолжается реставрация набережной.
Масштабные работы по благоустройству верхней и нижней набережной в Нововятском районе проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
На сегодня почти вся территория набережной подготовлена для укладки брусчатки.
Продолжается строительство главной лестницы, устанавливают декоративных ограждений, завершается обустройство пандусов. Для монтажа готово оборудование детской и спортивной площадок.
Подрядчики работают в графике. Реконструкция Нововятской набережной выполнена на 50% от запланированного объема.
В ближайшее время здесь будут обустроены велодорожки, установлено 267 новых светильников.
Реконструкция набережной завершит комплексное благоустройство улицы тренера Пушкарева.