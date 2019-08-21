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Кировские садоводы вырастили "корабль изобилия".

Кировские садоводы вырастили "корабль изобилия".

Вчера, 14:02
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Кировские садоводы вырастили
Жители села Бахта Октябрьского района города Кирова отметили фестиваль урожая.

Данный проект стал победителем конкурса «Добрые дела юбилейному городу», проводимого фондом «Вятская соборность» в 2019 году.

Выставку своих достижений местные садоводы устроили у площади местного ДК.

Конкурс для садоводов и огородников проходил по двум номинациям: за лучшую творческую поделку из овощей и самый большой овощ.

В номинации «Лучшая творческая поделка» 1 место заняла Любовь Мокрецова, создавшая «корабль изобилия». 

Победительницей в номинации «Самый большой овощ» стала Любовь Кодолова, вырастившая у себя на участке рекордный урожай брокколи. Победители были награждены ценными призами.

Все гости единогласно выразили надежду, что праздник урожая в селе Бахта станет доброй традицией и будет проводиться каждый год. 


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