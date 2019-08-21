На храм в селе Раменье установили купол с крестом

В селе Раменье в храм Живоначальной Троицы вернулась икона Тихона Задонского и Митрофана Воронежского. Кроме того, над храмом установили новый купол с крестом.С 2017 года в селе Раменье верующие начали восстанавливать храм Живоначальной Троицы. Тогда же начались и первые богослужения. Прихожане вынесли мусор, спилили сухие деревья вокруг церкви. Летом стал отмечаться праздник села и крестный ход. Начиная с 2018, была перекрыта апсида храма, сегодня по благословению митрополита Марка было решено установить купол с крестом.Храм был построен в XVIII веке, в 1774 году. По стилю это типичное вятское барокко, строила святыню артель архитектора Никиты Горимцева. Здание пришло в упадок в годы гонения на церковь. Храм был осквернён, полностью разрушена колокольня, часть построек. Сегодня церковь восстанавливается. Новый купол и крест прибыли из Челябинска. Они сделаны из нитрида титана - материала похожего на золото, но более долговечного и надёжного, чем сусальная позолота.В церковь вернулась икона, которая была вынесена местными жителями незадолго до закрытия церкви. Её предстоит восстановить, она сильно потемнела от времени.Тихон Задонский и Митрофан Воронежский были известными в XVIII веке святыми. Характерно, что икона была написана еще до их официальной канонизации, которая произошла только в 19 веке. Тихон Задонский был известным в православном мире писателем. Его богословские труды повлияли на творчество Федора Достоевского.Добавим, что в храме с 2018 года по воскресеньям проходит акафист, богослужения, Панихиды. Словом, восстанавливается Литургическая жизнь. Церковь возрождается не только как здание, а как живое сообщество единоверцев.