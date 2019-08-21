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За лето в Кировской области заблудились свыше 50 человек

За лето в Кировской области заблудились свыше 50 человек

Вчера, 17:25
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Иван Швецов

В этом году в лесах Кировской области были найдены мертвыми четыре потерявшихся человека. Всего за летний сезон заблудились 50 с лишним человек. В Александровском саду прошел квест, где в игровой форме детям и взрослым сообщили важные сведения о том, как вести себя в лесу, если не можешь найти дорогу.

Говорят, что правила техники безопасности написаны кровью. Правила безопасности в лесу - из их числа. Пренебрежение ими тоже может стоить жизни. Отправляясь в лес, нужно взять с собой полностью заряженный телефон, желательно еще и с пауэр-банком, свисток, питьевую воду, одеть яркую одежду, любой шоколадный батончик, свисток, лекарства. А если Вам много лет и у Вас есть серьезные проблемы со здоровьем, лучше вообще за грибами и ягодами не ходить.

АЛЕКСАНДРА ЯГОВКИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ЛИЗА АЛЕРТ" В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас в этом году большой рост количества заявок, поскольку большой урожай грибов и ягод. Три человек до сих пор не нашли, некоторых нашли мертвыми. Почему-то люди безответственно относятся к походу в лес».

На квест пришли дети с родителями - так в легкой и увлекательной форме они знакомятся с важнейшими навыками поведения в лесу.

НАТАЛЬЯ ШИХОВА, ВОЛОНТЁР ОТРЯДА "ЛИЗА АЛЕРТ" В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В игровой форме мы походим через 4 станции, на первой мы учим правильно собираться в лес».

Добавим, что с начала работы волонтёров Лиза Алерт в Кировской области в 2013 году в лесу заблудились почти две тысячи человек из них, к сожалению, двести были найдены погибшими. Девяносто восемь пропали без вести.

За лето в Кировской области заблудились свыше 50 человек

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