За лето в Кировской области заблудились свыше 50 человек

В этом году в лесах Кировской области были найдены мертвыми четыре потерявшихся человека. Всего за летний сезон заблудились 50 с лишним человек. В Александровском саду прошел квест, где в игровой форме детям и взрослым сообщили важные сведения о том, как вести себя в лесу, если не можешь найти дорогу.Говорят, что правила техники безопасности написаны кровью. Правила безопасности в лесу - из их числа. Пренебрежение ими тоже может стоить жизни. Отправляясь в лес, нужно взять с собой полностью заряженный телефон, желательно еще и с пауэр-банком, свисток, питьевую воду, одеть яркую одежду, любой шоколадный батончик, свисток, лекарства. А если Вам много лет и у Вас есть серьезные проблемы со здоровьем, лучше вообще за грибами и ягодами не ходить.На квест пришли дети с родителями - так в легкой и увлекательной форме они знакомятся с важнейшими навыками поведения в лесу.Добавим, что с начала работы волонтёров Лиза Алерт в Кировской области в 2013 году в лесу заблудились почти две тысячи человек из них, к сожалению, двести были найдены погибшими. Девяносто восемь пропали без вести.