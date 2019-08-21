ГИБДД проверяет пешеходные переходы вблизи кировских школ

В Кировской области стартовала акция "Внимание, дети". И в преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД проверяют обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных организаций.Без замечаний не обошлось. Например, у школы №58 отсутствуют пешеходные ограждения. И у инспекторов есть еще ряд вопросов.Это не единственные замечания.На перекрестке Володарского и Милицейской на первый взгляд кажется, что придраться не к чему. И знаки, и разметка. Однако замечания есть и по этому участку.В этом году вблизи образовательных организаций уже произошли 12 ДТП с участием детей. Из 12 пострадавших - девять были пешеходами. По традиции в конце лета стартует ежегодная акция "Внимание дети - 2019".До первого сентября остается меньше недели. Устранить нарушения еще есть время. От того, насколько правильно оборудованы пешеходные переходы, зависит безопасность детей, которые учатся в школах неподалеку.