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ГИБДД проверяет пешеходные переходы вблизи кировских школ

ГИБДД проверяет пешеходные переходы вблизи кировских школ

Вчера, 17:20
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Карина Алоян

В Кировской области стартовала акция "Внимание, дети". И в преддверии нового учебного года сотрудники ГИБДД проверяют обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных организаций.

Без замечаний не обошлось. Например, у школы №58 отсутствуют пешеходные ограждения. И у инспекторов есть еще ряд вопросов.

ВИТАЛИЙ ЛЫСОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:
«Сейчас на данный момент не соответствует национальным стандартам расположение знаков. Знаки некоторые установлены старого образца. Знаки "Внимание дети" и "Пешеходный переход" должны быть применены на щитах жёлто-зеленого цвета».

Это не единственные замечания.

ВИТАЛИЙ ЛЫСОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:
«На данном пешеходном переходе установлены два знака. Пешеходики должны на знаках быть направлены друг на друга - они направлены в одну сторону».

На перекрестке Володарского и Милицейской на первый взгляд кажется, что придраться не к чему. И знаки, и разметка. Однако замечания есть и по этому участку.

ВИТАЛИЙ ЛЫСОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА, СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ:
«Там раньше было вызывное устройство, сейчас оборудовали регулируемый перекресток, но при этом там также отсутствуют пешеходные ограждения, которые должны быть вблизи образовательных учреждений».

В этом году вблизи образовательных организаций уже произошли 12 ДТП с участием детей. Из 12 пострадавших - девять были пешеходами. По традиции в конце лета стартует ежегодная акция "Внимание дети - 2019".

НАТАЛЬЯ МАЛЬЦЕВА, ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ОТДЕЛА ГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Основной задачей в преддверии учебного года сотрудников ГИБДД и родителей напомнить детям о правилах безопасного перехода дороги. Перед тем как отправить ребенка в школу нужно пройти с ним безопасный маршрут и объяснить, как правильно переходить дорогу».

До первого сентября остается меньше недели. Устранить нарушения еще есть время. От того, насколько правильно оборудованы пешеходные переходы, зависит безопасность детей, которые учатся в школах неподалеку.

ГИБДД проверяет пешеходные переходы вблизи кировских школ

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