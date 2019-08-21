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«Городской фестиваль будущего» прошел в Кирове

«Городской фестиваль будущего» прошел в Кирове

Вчера, 17:30
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Иван Швецов

В Кирове прошел первый Urban Future Festival. В его рамках работали площадки по различным направлениям популярной науки и творчества.

На одной из площадок каждые 30 минут проводились научные шоу. И каждый раз они собирали толпу из маленьких кировчан, которые хотели поучаствовать в экспериментах.

Urban Future Festival – это два дня абсолютного погружения в новые технологии, обмен знаниями, мастер-классы от российских ученых и художников, и, конечно, отличное настроение.

НАТАЛЬЯ НИКИТИНА УЧАСТНИЦА "URBAN FUTURE FESTIVAL":
«У одного гвоздя площадь соприкосновения с кожей маленькая, вот она и лопается. А у тысячи гвоздей большая, и на них можно сидеть. То же самое и с лампочкой, если ее поставить на кольцо, она не сломается».

Перед открытием фестиваля глава администрации города вручил юным кировчанам паспорта. Торжество было приурочено к недавно прошедшему Дню российского флага.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Дорогие друзья сегодня знаковый день, когда в наш город пришел это фестиваль. Радостно видеть сегодня детей и молодых людей здесь».
 
Urban Future Festival открыл участникам новые возможности для знакомства с будущим – с инновациями в области науки, искусства и высоких технологий. Главная миссия проекта — объединение людей прогрессивных, готовых совершенствоваться и развиваться с учетом вызовов современного мира.

«Городской фестиваль будущего» прошел в Кирове

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