«Городской фестиваль будущего» прошел в Кирове

В Кирове прошел первый Urban Future Festival. В его рамках работали площадки по различным направлениям популярной науки и творчества.На одной из площадок каждые 30 минут проводились научные шоу. И каждый раз они собирали толпу из маленьких кировчан, которые хотели поучаствовать в экспериментах.Urban Future Festival – это два дня абсолютного погружения в новые технологии, обмен знаниями, мастер-классы от российских ученых и художников, и, конечно, отличное настроение.Перед открытием фестиваля глава администрации города вручил юным кировчанам паспорта. Торжество было приурочено к недавно прошедшему Дню российского флага.Urban Future Festival открыл участникам новые возможности для знакомства с будущим – с инновациями в области науки, искусства и высоких технологий. Главная миссия проекта — объединение людей прогрессивных, готовых совершенствоваться и развиваться с учетом вызовов современного мира.