Прямой эфир
23 авг 17:09 В Кирове закроют девять маршрутов общественного транспорта 22 авг 15:49 В Кирове задержали трех адвокатов по подозрению в даче взятки. 22 авг 17:26 В Кировской области возросло количество ДТП с мотоциклистами 23 авг 19:40 В музее Воинской славы вспоминали Курскую битву 21 авг 15:00 86 опасны: проверка выявила недостаточно оборудованные пешеходные переходы 22 авг 17:22 В Кирове отметили День российского флага 21 авг 17:12 В Кирове вспоминали историю вятской ветеринарии 23 авг 11:36 На Театральной площади прошла акция в честь Дня государственного флага 21 авг 17:15 Чинить нечего, заменили полностью: в Радужном новая теплотрасса 22 авг 15:52 В деле директора спортшколы "Юность" появились новые эпизоды.
8°C
$
66,26
73,61
28 августа 07:39
27 авг 17:39 Французы выбрали Яранск для съёмок реалити-шоу «Пекинский экспресс» 27 авг 17:28 Верхнекамский район получит на подготовку отопительного сезона 5 млн рублей 27 авг 17:24 Экс-глава города Кирова не пришел в суд по делу Яфаркина 27 авг 16:29 Молодёжная команда «Олимпия» одержала первую победу на «Кубке Архангельского» 27 авг 15:22 Областной педсовет обсудил готовность к учебному году 27 авг 15:17 Новые купола водрузили на церковь, которую посещали Салтыков-Щедрин и Герцен 27 авг 12:15 В Малмыжском районе в ДТП с иномаркой погибла женщина. 27 авг 11:55 Кировчанки победили с японской вышивкой на суздальском конкурсе шитья 27 авг 11:54 В Орловском районе произошел несчастный случай на охоте. 27 авг 11:30 В рамках фестиваля на берегу Люльченки прошел субботник
В рамках фестиваля на берегу Люльченки прошел субботник

В рамках фестиваля на берегу Люльченки прошел субботник

Вчера, 11:30
271
Иван Швецов

Небольшой пруд на реке Люльченке вдоль улицы Солнечной долгое время был местом притяжения для маргиналов, которые предпочитали распивать алкогольные напитки на берегу водоема.

Пустые бутылки и грязь, оставшиеся от них, еще кое-где видны, но стремительно исчезают. Пруд преображался в течение всего лета. Активисты убрали большое количество мусора. Помогают волонтеры, и активисты, у которых большой опыт подобных проектов в городе, и рядовые сотрудники районной администрации.

АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ "КРАСИВЫЙ КИРОВ":
«Мы преображаем территорию, чтобы туда пришли новые пользователи. У меня опыт большой, в свое время мы поставили скамейки в парке у Дворца пионеров. И это место захватили мамочки с детьми».

Как только место стало преображаться, сюда подтянулись мамы с малышами. Место для прогулок идеальное. Недалеко от дома и есть чем заняться.

- У нас дети любят тут гулять, кормить уточек. Прибирают всё, стараются красоту наводить.

Конечно, после того, как волонтёры приведут эту территорию в порядок, каждую неделю прибирать мусор за теми, кто здесь живёт, никто не будет. Люди должны сами отвечать и следить за порядком.

КОНСТАНТИН КРОПАНЕВ, КООРДИНАТОР СООБЩЕСТВА "МАЛЫЕ РЕКИ КИРОВА":
«Буквально три месяца назад здесь все было заброшено. С помощью волонтеров мы пытаемся изменить территорию».

Сейчас здесь устанавливают скамейки, скоро будет проведено освещение. К 2020 году по планам городская администрация должна рассчитать проект развития территории по концепции, которая появилась в текущем году в результате открытого конкурса. Если территория продолжит пользоваться популярностью, то в период 2021-2022 годов на ней могу провести комплексное благоустройство.

В рамках фестиваля на берегу Люльченки прошел субботник

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама