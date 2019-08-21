В рамках фестиваля на берегу Люльченки прошел субботник

Небольшой пруд на реке Люльченке вдоль улицы Солнечной долгое время был местом притяжения для маргиналов, которые предпочитали распивать алкогольные напитки на берегу водоема.
Пустые бутылки и грязь, оставшиеся от них, еще кое-где видны, но стремительно исчезают. Пруд преображался в течение всего лета. Активисты убрали большое количество мусора. Помогают волонтеры, и активисты, у которых большой опыт подобных проектов в городе, и рядовые сотрудники районной администрации.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ "КРАСИВЫЙ КИРОВ":
«Мы преображаем территорию, чтобы туда пришли новые пользователи. У меня опыт большой, в свое время мы поставили скамейки в парке у Дворца пионеров. И это место захватили мамочки с детьми».
Как только место стало преображаться, сюда подтянулись мамы с малышами. Место для прогулок идеальное. Недалеко от дома и есть чем заняться.
- У нас дети любят тут гулять, кормить уточек. Прибирают всё, стараются красоту наводить.
Конечно, после того, как волонтёры приведут эту территорию в порядок, каждую неделю прибирать мусор за теми, кто здесь живёт, никто не будет. Люди должны сами отвечать и следить за порядком.
КОНСТАНТИН КРОПАНЕВ, КООРДИНАТОР СООБЩЕСТВА "МАЛЫЕ РЕКИ КИРОВА":
«Буквально три месяца назад здесь все было заброшено. С помощью волонтеров мы пытаемся изменить территорию».
Сейчас здесь устанавливают скамейки, скоро будет проведено освещение. К 2020 году по планам городская администрация должна рассчитать проект развития территории по концепции, которая появилась в текущем году в результате открытого конкурса. Если территория продолжит пользоваться популярностью, то в период 2021-2022 годов на ней могу провести комплексное благоустройство.