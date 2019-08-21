Новые купола водрузили на церковь, которую посещали Салтыков-Щедрин и Герцен

На Царево-Константиновскую Знаменскую церковь водрузили новые купола. Чин освящения провел митрополит Вятский и Слободской Марк.
Знаменская церковь без куполов. Такое увидишь не часто. Два старых на земле ждут своей дальнейшей участи, а новые готовятся взметнуться ввысь.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У храма - богатая история, деревянная церковь на этом месте появилась в 17 веке. В 18 веке произошел пожар, и на ее месте был воздвигнут каменный храм. В 19 веке прихожанами этого храма были известные жители Вятки: писатель Салтыков-Щедрин, мыслитель Герцен, архитектор Витберг».
Кресты и золотые купола освятил Митрополит Вятский и Слободской Марк. Через несколько минут они начинают свой подъем. Весь процесс сопровождается переливами колокольного звона.
Увидеть, как водружают новые купола, пришли прихожане храма, в том числе члены Вятской православной общины глухих и слабослышащих. Богослужение переводилось на жестовый язык.
АЛЕКСАНДРА ДУДИНА:
«На душе такая радость! Вот поднимают его. Возрождается это все. Настолько радостно, на столько хорошо и тепло на душе».
ЛЮБОВЬ БИДЕНКО:
«Большой праздник для нашего храма. Радуемся. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя».
ЛЮДМИЛА СОБУРОВА:
«Радуемся, поставили купол новый. Золотые, богатые, мы гордимся».
Храмы преображаются не только в областном центре. Недавно были освящены купола в церкви села Раменье.
МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«В Пунгино, в Пасегово, в Вязи идут восстановительные работы. Конечно, это радует. Но все это возможно, если в нашей жизни есть место для Бога. Освящение куполов на Знаменский храм говорит о том, что в нашей жизни есть место для Бога».
Добавим, этой осенью должен быть освящен храм в Юрье, а также в поселке Мирный будет освящена деревянная церковь.