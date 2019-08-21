Новые купола водрузили на церковь, которую посещали Салтыков-Щедрин и Герцен

На Царево-Константиновскую Знаменскую церковь водрузили новые купола. Чин освящения провел митрополит Вятский и Слободской Марк.Знаменская церковь без куполов. Такое увидишь не часто. Два старых на земле ждут своей дальнейшей участи, а новые готовятся взметнуться ввысь.Кресты и золотые купола освятил Митрополит Вятский и Слободской Марк. Через несколько минут они начинают свой подъем. Весь процесс сопровождается переливами колокольного звона.Увидеть, как водружают новые купола, пришли прихожане храма, в том числе члены Вятской православной общины глухих и слабослышащих. Богослужение переводилось на жестовый язык.Храмы преображаются не только в областном центре. Недавно были освящены купола в церкви села Раменье.Добавим, этой осенью должен быть освящен храм в Юрье, а также в поселке Мирный будет освящена деревянная церковь.