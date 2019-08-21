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Новые купола водрузили на церковь, которую посещали Салтыков-Щедрин и Герцен

Новые купола водрузили на церковь, которую посещали Салтыков-Щедрин и Герцен

Вчера, 15:17
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Артем Макаров

На Царево-Константиновскую Знаменскую церковь водрузили новые купола. Чин освящения провел митрополит Вятский и Слободской Марк.

Знаменская церковь без куполов. Такое увидишь не часто. Два старых на земле ждут своей дальнейшей участи, а новые готовятся взметнуться ввысь.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«У храма - богатая история, деревянная церковь на этом месте появилась в 17 веке. В 18 веке произошел пожар, и на ее месте был воздвигнут каменный храм. В 19 веке прихожанами этого храма были известные жители Вятки: писатель Салтыков-Щедрин, мыслитель Герцен, архитектор Витберг».

Кресты и золотые купола освятил Митрополит Вятский и Слободской Марк. Через несколько минут они начинают свой подъем. Весь процесс сопровождается переливами колокольного звона.

Увидеть, как водружают новые купола, пришли прихожане храма, в том числе члены Вятской православной общины глухих и слабослышащих. Богослужение переводилось на жестовый язык.

АЛЕКСАНДРА ДУДИНА:
«На душе такая радость! Вот поднимают его. Возрождается это все. Настолько радостно, на столько хорошо и тепло на душе».






ЛЮБОВЬ БИДЕНКО:
«Большой праздник для нашего храма. Радуемся. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя».






ЛЮДМИЛА СОБУРОВА:
«Радуемся, поставили купол новый. Золотые, богатые, мы гордимся».

Храмы преображаются не только в областном центре. Недавно были освящены купола в церкви села Раменье.




МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«В Пунгино, в Пасегово, в Вязи идут восстановительные работы. Конечно, это радует. Но все это возможно, если в нашей жизни есть место для Бога. Освящение куполов на Знаменский храм говорит о том, что в нашей жизни есть место для Бога».

Добавим, этой осенью должен быть освящен храм в Юрье, а также в поселке Мирный будет освящена деревянная церковь.

Новые купола водрузили на церковь, которую посещали Салтыков-Щедрин и Герцен

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