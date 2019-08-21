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Экс-глава города Кирова не пришел в суд по делу Яфаркина

Экс-глава города Кирова не пришел в суд по делу Яфаркина

Вчера, 17:24
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Анастасия Елсукова

Владимир Быков и депутаты Гордумы не стали давать показания. В Первомайском районном суде продолжается заседание по делу о продаже земли в Парке Победы.

Обвиняемый по громкому делу продолжает держать марку в суде: улыбка не сходит с лица, Леонид Яфаркин по-прежнему не признает своей вины. Его защита намеревалась допросить в суде депутатов Гордумы, чтобы те рассказали, как проходило голосование о смене назначения участка земли в парке Победы. Планировалось задать вопросы и экс-главе города Владимиру Быкову. Но заседание продолжилось без их участия.

Адвокаты Яфаркина, тем временем, сегодня попытались добиться прекращения уголовного дела по одному из эпизодов. Речь идет о мошенничестве в отношении предпринимателя Игнатяна. По словам защиты, сторона потерпевшего была определена следствием не верно. Поскольку деньги принадлежали не Игнатяну, а его фирме.

Но суд в итоге отказался прекращать уголовное преследование в отношении Яфаркина. Тут же от его адвокатов последовало еще одно ходатайство - не рассматривать доказательства ранее допрошенных свидетелей, поскольку на них якобы оказывалось давление.

- В суде у всех свидетелей выясняли правдивость данных ими показаний, и они свои показания подтвердили в полном объеме. Мы возражаем о заявленном ходатайстве.

В итоге суд решил, что данное ходатайство требует дополнительной оценки. Затем сторона защиты полчаса рассказывала о заслугах и регалиях подсудимого, с тем чтобы всё это в последствии приобщили к материалам уголовного дела. Сам Яфаркин давать показания в суде не стал.

Экс-глава города Кирова не пришел в суд по делу Яфаркина

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