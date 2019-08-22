Жители деревни Цепели спорят с агрофирмой из-за кладбища

Жители деревни Цепели Орловского района обеспокоены будущим местного кладбища. Оно - предмет спора между агрофирмой и населением.Кладбище в Цепелях расположено на окраине деревни. Среди деревьев находится его старая часть. Рядом новые захоронения. Именно за их судьбу тревожатся люди. Летом по периметру появилась канава. Таким образом руководство агрофирмы дало понять. Расширение территории кладбища и удобства подъезда к нему не будет.К кладбищу идет всего одна дорога. Она используется техникой для посева и уборки многолетных трав. Это поля сельхозназначения, поясняет директор агрофирмы. На них есть все документы. Показывает Любовь Тарасова и зону раздора. Могилы появились за пределами, выделенного под кладбище участка. О проблеме она не раз говорила с представителями сельской администрации.Размещение могил на полях сельхозназначения запрещено законом. Как выход из положения, расчистить от деревьев часть кладбища. Но подобраться к ним проблематично. Правда, тупиковой возникшую ситуацию никто не называет.Кроме того, сельской администрацией будет подан запрос на все документы, касающиеся межевания территории кладбища.