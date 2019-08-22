Жители деревни Цепели спорят с агрофирмой из-за кладбища

Жители деревни Цепели Орловского района обеспокоены будущим местного кладбища. Оно - предмет спора между агрофирмой и населением.
Кладбище в Цепелях расположено на окраине деревни. Среди деревьев находится его старая часть. Рядом новые захоронения. Именно за их судьбу тревожатся люди. Летом по периметру появилась канава. Таким образом руководство агрофирмы дало понять. Расширение территории кладбища и удобства подъезда к нему не будет.
ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВ, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ:
«Здесь ладно мелко. А там больше. Почти под два метра выкопано. Если бабка провалится, как она будет вылазить. Это не разумно. Что-то надо решать».
К кладбищу идет всего одна дорога. Она используется техникой для посева и уборки многолетных трав. Это поля сельхозназначения, поясняет директор агрофирмы. На них есть все документы. Показывает Любовь Тарасова и зону раздора. Могилы появились за пределами, выделенного под кладбище участка. О проблеме она не раз говорила с представителями сельской администрации.
ЛЮБОВЬ ТАРАСОВА, ДИРЕКТОР АГРОФИРМЫ:
«Я просила их вымежёвывать этот участок и перевести в земли, где можно захоранивать. Несколько раз такой разговор был. Они ссылаются на то, что у них нет денег на данные работы».
Размещение могил на полях сельхозназначения запрещено законом. Как выход из положения, расчистить от деревьев часть кладбища. Но подобраться к ним проблематично. Правда, тупиковой возникшую ситуацию никто не называет.
ЛАРИСА ФОКИНА, ГЛАВА ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«Могилы мы же не будем сейчас выкорчевывать. В дальнейшем будем думать, где и как. Есть кладбище в Орлове. Оно у нас цивильное. И люди везут. Не все здесь хоронят».
Кроме того, сельской администрацией будет подан запрос на все документы, касающиеся межевания территории кладбища.